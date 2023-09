Hoʻopili ʻo Apple i ka hoʻopiʻi USB-C i ka laina huahana hou

Ua wehe ʻo Apple i kāna laina huahana hou loa, e hōʻike ana i nā hoʻomaikaʻi i kāna mau smartwatches a me nā kelepona. ʻOiai he nui nā hiʻohiʻona hou, ʻo ka hoʻololi koʻikoʻi ka hoʻopaʻa ʻana o ka USB-C charging. Ke hele mai nei kēia neʻe ʻana e like me ke kauoha ʻana o ka poʻe loio ʻEulopa e loaʻa i nā mea ʻenehana lawe lima āpau i kūʻai ʻia ma ka ʻāina ʻo ia ka USB charging ma ka hopena o ka makahiki aʻe.

ʻO ka hoʻohui ʻana o kahi port USB-C i ka iPhone iconic kahi haʻalele nui no Apple. ʻO ka hui, i ʻike ʻia no kāna hana hou, ua lohi ma hope o nā mea hoʻokūkū ʻenehana ʻē aʻe ma kēia wahi. Eia nō naʻe, ma mua o ka hoʻokumu ʻana i kahi mana ʻokoʻa o ka hāmeʻa no ka mākeke ʻEulopa, ua koho ʻo Apple e hana i ka maʻamau port USB-C ma waena o kāna mau smartphones a puni ka honua.

Ua hōʻike ka poʻe kūʻai i ka hoihoi no kēia neʻe ʻana i ka hoʻopiʻi honua. Nui ka poʻe e mahalo i ka ʻoluʻolu o ka hoʻohana ʻana i ke ʻano like o ke kelepona hoʻoili no kā lākou mau mea hana a pau. ʻO ka poʻe hele pinepine e ʻike i ka pōmaikaʻi, no ka mea e hoʻopau i ka pono e lawe i nā kaula he nui.

ʻO Catherine Warren, he mea kālepa media a me ka ʻenehana, hoʻokipa i ka neʻe ʻana i ka standardization, me ka ʻōlelo ʻana, "Mai koʻu manaʻo, maikaʻi nā mea āpau. He hana liʻiliʻi maikaʻi loa kēia i ka hoʻohālikelike ʻana a mākou e hahai nei ma ke ʻano he mea kūʻai aku. "

Ua ʻae ʻo Gay Gordon-Byrne, ka luna hoʻokele o ka hui lobby consumer the Right to Repair Foundation, i ka waiwai o ke kauoha EU akā ke kānalua nei ʻo ia i nā manaʻo o Apple. Manaʻo ʻo ia e hoʻāʻo paha ʻo Apple e hoʻonui i ke koʻikoʻi o kēia hoʻololi, no ka mea, hauʻoli lākou e hana i nā mea e hoʻomaikaʻi ai lākou. Eia nō naʻe, ke nānā nei ʻo ia i ka hoʻopaʻa ʻana o ka USB-C charging ma ke ʻano he hoʻomohala maikaʻi.

