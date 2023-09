Hōʻike ʻia ʻo Apple Watch Series 9: Hoʻonui ʻia ka ʻenehana a me ka Milestone Kaiapuni

Ua wehe ʻo Apple i ka Apple Watch Series 9 i manaʻo nui ʻia, e hōʻike ana i nā mea hoʻonui hou i ka wati kūʻai maikaʻi loa o ka honua. Hele mai ka Series 9 me kekahi mau hiʻohiʻona hou, me kahi puʻupuʻu S9 SiP ikaika, kahi pākuʻi pālua, kahi hōʻike ʻoi aku ka mālamalama, ma ka polokalamu Siri me ka ʻike ʻikepili olakino, Precision Finding no iPhone, a me nā mea hou aku. ʻO kēia hoʻokuʻu hou e hōʻailona ana i kahi koʻikoʻi koʻikoʻi kaiapuni no Apple.

Hoʻohana ʻia ka Series 9 e kā Apple S9 SiP chip maʻamau, e hāʻawi ana i ka hana maikaʻi a me nā hiʻohiʻona hou. Loaʻa iā ia kahi hōʻailona pālua pālua e hoʻonui ai i ka hoʻohana ʻana, e ʻae i nā mea hoʻohana e hana i nā hana maʻamau me ka lima hoʻokahi me ka hoʻopā ʻole i ka hōʻike. Hāʻawi ka wati i kahi hōʻike ʻoi aku ka mālamalama, me ka nui o ka ʻōlinolino o 2000 nits, e maʻalahi ka heluhelu ʻana i ka mālamalama o ka lā i ka wā e hoʻoponopono ai i hoʻokahi nit no nā pōʻeleʻele.

ʻO kekahi o nā hiʻohiʻona koʻikoʻi o ka Series 9 ʻo ia ka mana ma ka polokalamu Siri. Hiki ke hana pololei ʻia nā noi Siri ma ka wati ponoʻī, e hāʻawi ana i nā pane wikiwiki a hilinaʻi hoʻi no nā hana ʻaʻole pono ke komo pūnaewele. Hiki i nā mea hoʻohana ke komo i kā lākou ʻikepili olakino e hoʻohana ana iā Siri ma ka Apple Watch.

Hoʻokomo pū ka Series 9 i ka Precision Finding, mahalo i kāna puʻupuʻu Ultra Wideband (UWB) lua. Kōkua kēia hiʻohiʻona i ka ʻimi ʻana i kahi iPhone i kuhi hewa ʻia, e maʻalahi ke loaʻa inā pono. Hoʻohui ʻia, hāʻawi ka wati i ka hoʻohui hohonu ʻana me HomePod, e ʻae ana i nā mea hoʻohana e kāohi i ka pāʻani media kokoke i kahi HomePod.

Ke holo nei ma ka watchOS 10, lawe mai ka Series 9 i nā polokalamu i hoʻoponopono hou ʻia, nā maka wati hou, nā hiʻohiʻona paikikala a me nā hiʻohiʻona, a me nā mea hana olakino noʻonoʻo e hoʻonui i ka ʻike mea hoʻohana holoʻokoʻa. Hoʻopili pū ka Apple Watch Series 9 me kā Apple ambitious 2030 carbon-neutral plan, no ka mea hiki i nā mea kūʻai ke koho i kahi Apple Watch-neutral no ka manawa mua. Hōʻike kēia milestone i ka hoʻokō ʻana o Apple i ka hōʻemi ʻana i kāna kapuaʻi kalapona ma waena o kāna ʻoihana holoʻokoʻa, kaulahao lako, a me ka pōʻai ola huahana.

Loaʻa ka Apple Watch Series 9 no ke kauoha e hoʻomaka ana i kēia lā, me ka loaʻa ʻana e hoʻomaka ana ma Kepakemapa 22. Hoʻomaka nā kumukūʻai no ka Series 9 ma €449, a hiki i nā mea kūʻai ke koho i nā pūʻulu pili kaiapuni, e like me FineWoven a i hoʻolālā hou ʻia ʻo Sport Loops me nā mea hana hou.

I ka hōʻuluʻulu ʻana, hoʻopuka ka Apple Watch Series 9 i nā hoʻonui ikaika e hoʻopuka i kahi ʻike mea hoʻohana i hoʻonui ʻia. Me kāna ʻenehana holomua a me kāna koho kalapona-neutral, ʻaʻole hāʻawi wale ka Series 9 i nā hiʻohiʻona ʻokiʻoki akā hāʻawi pū kekahi i kahi ʻōmaʻomaʻo e hiki mai ana.

