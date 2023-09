Hōʻike ʻo Apple i ka mana A17 Pro Chip i ka hanana makahiki

Ua kāhāhā ʻo Apple i nā mea ʻenehana ma ka wehe ʻana i kāna chip "Pro" mua, ʻo ka A17 Pro, i ka wā o kāna hanana hāʻule makahiki. Ke hoʻokiʻekiʻe nei i ka nui 3 nanometer, ʻo ka A17 Pro ʻo ka Apple silicon mobile ikaika loa a hiki i kēia lā, me kahi transistors 17 biliona kupaianaha a me kahi CPU ʻeono-core. Hāʻawi kēia chip hou i nā hoʻomaikaʻi koʻikoʻi i ka hana i hoʻohālikelike ʻia i kāna mea mua, ʻo ka A16.

Wahi a Apple, he 17 pakeneka ka wikiwiki o ka A10 Pro ma mua o ka A16, aʻo kāna mau cores ʻehā e hāʻawi i ka hana ʻoi aku ka maikaʻi o kēlā me kēia watt. Hoʻohui ʻia, hōʻike ʻia ka 6-core GPU he 20 pakeneka ʻoi aku ka wikiwiki ma mua o ka wā ma mua a hoʻolauna i nā hiʻohiʻona kiʻi kiʻi e like me ka hardware accelerated ray tracing.

ʻO ka mana o ka A17 Pro i hoʻonui ʻia e ʻoluʻolu loa i nā mea hoʻomohala pāʻani. I ka wā o ka hanana, ua hoʻolaha ʻo Apple i nā inoa kaulana e like me Resident Evil 4, Resident Evil Village, a me The Division Resurgence e hele ana i ko lākou ala i ka iPhone, e hōʻike ana i ka mana pāʻani o kēia puʻupuʻu ikaika.

Manaʻo paha kekahi no ke aha i koho ai ʻo Apple e hōʻailona i kēia chip i ka A17 Pro. Ke kū nei ka manaʻo noʻonoʻo inā paha e hoʻohana ʻia kahi mana hoʻohaʻahaʻa o kēia chip i ka iPhone 16 o ka makahiki e hiki mai ana. Ma mua o ka hōʻoia ʻana i ka wehe ʻana o kekahi mau hiʻohiʻona i kahi kumu kūʻai liʻiliʻi, hiki iā lākou ke hoʻolauna i kahi puʻupuʻu lohi iki e hāʻawi mau ana i kahi hoʻonui mai ka A16.

Ke puka mai nei nā kikoʻī hou aʻe mai ka hanana 'Wonderlust' o Apple, ke manaʻo nui nei ka poʻe ʻenehana i nā mea e hiki mai ana me ka chip A17 Pro. ʻIke ʻia ke koi nei ʻo Apple i nā palena o ka hana hou silicon mobile, e wehe ana i ke ala no ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka hana a me kahi ʻike mea hoʻohana immersive.

