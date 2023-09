Hoʻopili ʻo Apple me Tata Play Binge e hāʻawi iā Apple TV+

Ua hoʻolaha aku ʻo Apple i kahi hui pū me India streaming channel aggregator, Tata Play Binge, e hāʻawi iā Apple TV + ma ke ʻano o kāna pūpū mua. ʻO ka puʻupuʻu, kūʻai ʻia ma 399 rupees i kēlā me kēia mahina, he 27 mau lawelawe wikiō, e like me Disney Hotstar a me LionsgatePLAY, a me nā mea ʻē aʻe.

ʻO kēia hui pū ʻana e hiki ai iā Apple ke hoʻonui i ka hiki o kāna mau hōʻike TV mua a me nā kiʻiʻoniʻoni ma kahi mākeke kahi i kū ai i nā pilikia i ka loaʻa ʻana o ka traction nui iā ia iho. ʻOiai ua ʻike ʻo Apple TV + i ka ulu ʻana mai kona hoʻokuʻu ʻia ʻana, ua kaupalena ʻia kāna waihona ʻike honua, ke keʻakeʻa nei i kāna hoʻopiʻi ʻana ma nā mākeke ʻōlelo Pelekane ʻole.

Ma ka hui pū ʻana me Tata Play Binge, hiki iā Apple TV+ ke noho pili i ka ʻāina. Mālama kēia hui ʻana i ka puka no nā hoʻopukapuka e hiki mai ana i ka ʻike kumu kūloko, inā pili ia me ka hoʻolālā o Apple.

Ua hoʻohana mua ʻo Apple i kahi ala like ma Farani, kahi i hui pū ai me Canal e hoʻokomo i ka ʻike Apple TV + me ka uku ʻole i ka pūʻulu pūnaewele Canal +. Hoʻolaha ʻia kekahi mau hōʻike Apple TV+ ma ke kahawai ʻo Canal+ TV.

No ka hoʻolaha ʻana i ka loaʻa ʻana o Apple TV+, ua hoʻokuʻu ʻo Tata Play Binge i kahi hoʻolaha hou ma waena o kāna TV akamai a me nā polokalamu kelepona. ʻO ka mea nui, hōʻike ka hoʻolaha i ka loaʻa ʻana o Apple TV + ma nā polokalamu Android, ʻoiai ʻaʻole i hoʻokumu ʻo Apple i kahi polokalamu Apple TV no nā kelepona Android.

ʻO ka mea mahalo, hoʻomaka ka hoʻolaha ʻo Tata Play Binge ma ke kuhikuhi ʻana i ka Apple original series 'Shantaram,' e hōʻike ana i ke kamaʻilio ʻōlelo India. Eia nō naʻe, ʻoiai ke loaʻa nei ma ka lawelawe, ua kāpae ʻia ʻo 'Shantaram' ma hope o hoʻokahi kau ma muli o nā loiloi maikaʻi ʻole a me ka haʻahaʻa haʻahaʻa.

I ka hopena, hoʻonui ka pilina ma waena o Apple a me Tata Play Binge i ka hiki ʻana o Apple TV + ma ka mākeke India, e hāʻawi ana i nā mea hoʻohana i ke komo ʻana i kahi ākea o nā lawelawe wikiō. Hoʻopili kēia hui pū me ka hoʻolālā o Apple e hoʻomau i ka hoʻokūkū ma nā mākeke ʻōlelo ʻole ʻōlelo Pelekania a hiki ke hoʻokomo i nā ʻike kumu kūloko i ka wā e hiki mai ana.

Sources:

– [Kumu 1]

– [Kumu 2]