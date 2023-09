E hoʻolaha ʻo Apple i ka iPhone 15 i kūkulu ʻia ma India ma ka lā kūʻai kūʻai honua

Hoʻonohonoho ʻia ʻo Apple Inc. e hana i kahi hoʻololi koʻikoʻi i kāna hoʻolālā ma ka hoʻokuʻu ʻana i ka iPhone 15 i kūkulu ʻia ma India i ka lā mua o ke kūʻai aku, e hōʻailona ana i ka manawa mua e loaʻa ai kahi hāmeʻa i ʻākoakoa ʻia ma ka lā hoʻomaka honua. ʻOiai ʻo ka hapa nui o nā ʻāpana iPhone 15 e hele mai ana mai Kina, ua hōʻike kēia neʻe i ka ulu ʻana o India i nā mana hana a me ka hoʻoikaika ʻana o Apple e hoʻololi i kāna hana ma waho o Kina.

Manaʻo ʻia ka iPhone 15 e wehe ʻia i ka Pōʻalua, me ke kūʻai aku e hoʻomaka ana i nā lā a i ʻole nā ​​​​wiki ma hope o ka hanana. Hoʻomaka ka hana ʻana o ka iPhone 15 i ka mahina i hala ma kahi hale hana ma ka mokuʻāina ʻo Tamil Nadu, i hoʻokele ʻia e ka mea kūʻai aku ʻo Foxconn Technology Group. ʻOiai hiki ke lohi iki ma muli o nā bottlenecks logistic, ʻike ʻia ka manaʻo o Apple i ka hōʻemi ʻana i ka ʻokoʻa ma waena o kāna mau hana India a me Kina.

ʻO ka manaʻo o ke Kuhina Nui ʻo Narendra Modi e hoʻolaha i ka hana kūloko, i hui pū ʻia me ka hoʻolālā ʻana o Apple e hōʻemi i ka hilinaʻi ʻana iā Kina ma waena o nā hoʻopaʻapaʻa kālepa, ua lilo ʻo India i mākeke koʻikoʻi no ka hoʻoikaika ʻana o Apple. Ma mua o ka iPhone 14, he hapa liʻiliʻi wale nō o ka hoʻopuka honua a Apple i hōʻuluʻulu ʻia ma India, me ka lohi o ʻeono a ʻeiwa mau mahina i hoʻohālikelike ʻia me ka hana ʻana o Kina. Eia naʻe, ua hoʻemi nui ʻia ka lohi, e ʻae iā Apple e hōʻuluʻulu i 7% o kāna iPhones ma India ma ka hopena o Malaki.

Manaʻo ʻia ka iPhone 15 e lilo i mea hoʻonui nui i ka polokalamu, me ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka ʻōnaehana kāmela ma waena o ka laulā a me nā hiʻohiʻona Pro e hōʻike ana i kahi kaʻina hana 3-nanometer i hoʻonui ʻia. He mea koʻikoʻi kēia lineup hou no Apple e hoʻolaʻa hou i nā kūʻai aku, ʻoiai ua hōʻike ka hui i ka emi ʻana o ke kūʻai aku no ʻekolu mau ʻāpana ma muli o ka nāwaliwali o nā mea kūʻai aku i nā mākeke koʻikoʻi e like me US, Kina, a me ʻEulopa.

ʻO ka manaʻo o Apple ma India e hoʻonui i ka hana, ʻoiai ua wehe ka hui i kāna mau hale kūʻai kūʻai mua ma ka ʻāina i kēia makahiki. Me ka mākeke ulu wikiwiki a me ka hoʻonui ʻana i nā kūʻai aku, ʻike ʻia ʻo India ma ke ʻano he manawa kūʻai kūʻai a me kahi kumu hana koʻikoʻi no nā hāmeʻa a Apple i ka wā lōʻihi. ʻO nā mea hoʻolako ʻē aʻe, e like me Pegatron Corp. a me kahi hale hana Wistron Corp. e kiʻi koke ʻia e ka Tata Group, manaʻo ʻia e hōʻuluʻulu i ka iPhone 15 ma India.

