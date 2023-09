Ua wehe ʻo Apple i ka iPhone 15 hou a me nā huahana hoihoi ʻē aʻe

Ua hoʻolaha hou ʻo Apple i kāna laina iPhone hou loa i kāna hanana hoʻolaha makahiki ma Cupertino, Kaleponi. Ma kahi o ka iPhone 15 i manaʻo nui ʻia, ua hoʻolauna pū ka ʻenehana i nā Apple Watches hou, Airpods, a me nā mea hoihoi ʻē aʻe.

Manaʻo ʻia ka iPhone 15 e hoʻonui nui me nā hiʻohiʻona hou a me ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka hana. ʻOiai ua kaupalena ʻia nā kikoʻī kikoʻī e pili ana i ka hāmeʻa, ke kali nui nei nā mea hoihoi o Apple e aʻo hou e pili ana i kona hiki. Ke kūkulu nei ka buzz e hoʻopuni ana i ka iPhone hou no nā mahina, ʻoiai ʻo nā lono a me nā leaks i hoʻoulu i ka manaʻo.

Akā ʻaʻole ʻo ka iPhone 15 wale nō ka huahana a Apple e wehe nei i ka hanana. Ke hoʻolauna nei ka hui i nā Apple Watches hou, e hele mai ana me nā hiʻohiʻona hoʻomaikaʻi olakino a me ka hoʻoikaika kino. Hoʻohui ʻia, hoʻolaha ʻo Apple i nā Airpods hou, hiki ke hāʻawi i ka maikaʻi o ka leo maikaʻi a me ka hoʻopau ʻana i ke kani.

He manawa leʻaleʻa kēia hanana hoʻolaha makahiki no ka poʻe ʻenehana a me nā mea aloha Apple. Hāʻawi ia i kahi manawa e ʻike ai i ka wā e hiki mai ana o ka laina huahana o Apple a ʻike i nā holomua hou o ka ʻenehana. He kahua no ka Apple e hōʻike i kona kūpaʻa i ka hana hou a me ka hoʻolālā.

E like me nā hanana hoʻolaha Apple ma mua, ʻo ka iPhone hou a me nā huahana ʻē aʻe e hōʻoia i ka nui o ka hauʻoli a me ka hoihoi. Loaʻa iā Apple kahi moʻolelo o ka hoʻonohonoho ʻana i nā ʻano a me ka hoʻokau ʻana i nā palena o nā mea hiki i ka honua o ka ʻenehana. Me ka wehe ʻana o ka iPhone 15 a me nā huahana hou aʻe, hoʻomau ʻo Apple i ka hoʻopaʻa ʻana i kona kūlana ma ke ʻano he alakaʻi alakaʻi i ka ʻoihana.

