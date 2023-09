Ua hōʻike ʻia ʻo Apple e hoʻololi i ka USB-C Charging Port no iPhone 15

Hoʻonohonoho ʻia ʻo Apple e hoʻololi i ke ʻano o kāna mau hiʻohiʻona hou o iPhones, me nā hōʻike e hōʻike ana e hōʻike ana ka iPhone 15 e hiki mai ana i kahi port charging USB-C ma kahi o ke awa Lightning i hoʻohana ʻia i nā hiʻohiʻona i hala. E pili ana kēia hoʻololi i nā hiʻohiʻona iPhone 15 āpau. Ua hoʻohana ʻia ke awa USB-C i nā polokalamu Apple ʻē aʻe e like me MacBooks a me iPads, a me nā huahana ʻenehana mai nā ʻoihana ʻē aʻe.

ʻO kēia neʻe ʻana a Apple e kūlike me ke kānāwai i hoʻoholo ʻia e ka European Union's Parliament, e kauoha ana i ka hoʻohana ʻana i kahi port charging USB-C i nā kelepona paʻalima, nā papa, a me nā kāmera i kūʻai ʻia ma EU. Pono nā ʻoihana e hoʻokō i kēia koi ma ka hopena o 2024. E hoʻokō pū ʻia nā laptops i ke koi USB-C ma EU ma 2026.

Manaʻo ʻia ʻo Apple e wehe i ka iPhone 15 ma kāna hanana "Wonderlust" ma Sepatemaba 12. Ua helu mau nā iPhones i kahi hapa nui o ka huina kūʻai kūʻai a Apple, e hoʻonui ana i $ 156.78 biliona i nā hapaha mua ʻekolu o ke kālā 2023. Eia naʻe, he emi kēia. ma kahi o 3.7% i hoʻohālikelike ʻia i ka manawa like ma 2022.

ʻO ka māhele iPhone o ke kūʻai aku ʻana o Apple ma ke kolu o ka makahiki 2023 he $39.67 biliona, he 2.4% ka emi ʻana i hoʻohālikelike ʻia i ka makahiki i hala. Ua hōʻike ʻo CFO o Apple, ʻo Lucas Maestri, i ka manaʻolana no ka hapahā ʻehā, e manaʻo ana i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka hana ma nā ʻāpana iPhone a me nā lawelawe. Ma ka hanana e hiki mai ana, hiki i Apple ke hoʻolauna i ka ʻeiwa o ka Apple Watch.

