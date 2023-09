Hoʻopaʻa inoa ʻo Qualcomm me Apple no 5G Chips a hiki i 2026

Ua hoʻolaha ʻo Qualcomm ua kau inoa ʻo ia i kahi kuʻikahi me Apple e hoʻolako i nā chips 5G a hiki i ka liʻiliʻi 2026. Hoʻonui ka ʻaelike i kahi pilina lōʻihi ma waena o nā hui ʻelua a hoʻopaʻa i ke kūlana o Qualcomm ma ke ʻano he mea hoʻolālā alakaʻi o nā chip modem no nā polokalamu kelepona o Apple.

Hele mai ka ʻaelike i ka manawa e kū nei ʻo Apple i nā pilikia nui ma Kina a ke ʻimi nei e hoʻoikaika i kāna mau kaulahao ma nā wahi ʻē aʻe. Ma ka hui pū ʻana me Qualcomm, hōʻoia ʻo Apple i kahi lako paʻa o 5G chips no kāna mau kelepona, ʻoiai ʻo kāna mau hoʻolālā e hoʻomohala i kāna ʻenehana modem ponoʻī.

Hoʻonui kēia kuʻikahi i ke ʻano o kahi kuʻikahi hāʻawi chip mua i hoʻopaʻa ʻia ma 2019, ma hope o ke kaua kānāwai lōʻihi ma waena o Qualcomm a me Apple. Ma lalo o ke kuʻikahi hou, e hāʻawi aku ʻo Qualcomm i nā chips no nā kelepona Apple i hoʻonohonoho ʻia e hoʻokuʻu ʻia i kēlā me kēia makahiki a hiki i 2026. ʻAʻole i hōʻike ʻia ka waiwai o ka ʻaelike, akā ua ʻōlelo ʻia e like me ka ʻaelike mua.

ʻOiai e hana ana ʻo Apple ma kāna ʻenehana modem ponoʻī a loaʻa i ka ʻāpana modem o Intel ma 2019, ʻaʻole i hōʻike ka hui i ka wikiwiki o kāna hoʻolālā e hoʻokō i kāna mau pahu. Manaʻo ʻo Qualcomm he hapalima wale nō o nā iPhones o Apple e hoʻohana i kāna mau chips i ka makahiki 2026, akā he conservative paha kēia projection, ʻoiai ʻo nā wānana mua e pili ana i ka ʻoihana Qualcomm me Apple ua hoʻohaʻahaʻa i kā lākou hui pū ʻana.

Hoʻopaʻa hou ka ʻaelike i ka ʻaelike laikini patent i hoʻopaʻa ʻia ma waena o Qualcomm a me Apple i 2019, i hoʻonohonoho ʻia e pau i 2025 akā hiki ke hoʻonui ʻia no ʻelua mau makahiki. He mea koʻikoʻi kēia hui ʻana no nā ʻoihana ʻelua, no ka mea e hiki ai iā Qualcomm ke hoʻomau i kona kūlana ma ke ʻano he mea hoʻolako nui iā Apple aʻo Apple ka pōmaikaʻi mai ka ʻike o Qualcomm i ka hoʻolālā chip modem.

