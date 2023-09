Hoʻemi ʻo Apple Shares e $200 Billion ma ke kumukūʻai mākeke i ʻelua lā wale nō

ʻO nā ʻāpana Apple (AAPL) i kū i ke koʻikoʻi nui i lalo, e hopena ana i ka lilo o $ 200 biliona ma ke kumukūʻai mākeke ma kahi o ʻelua lā wale nō. Ua hāpai kēia hāʻule i nā hopohopo ma waena o nā mea hoʻopukapuka kālā a me nā loiloi mākeke. Hāʻawi ʻo Yahoo Finance Markets Reporter Jared Blikre i nā ʻike hou aʻe i ka neʻe ʻana o ka waihona Apple a me kāna mau hoʻihoʻi mōʻaukala.

ʻO ka emi ʻana o ka waiwai kūʻai o Apple ua alakaʻi i ka nui o nā kūkākūkā i loko o ke kaiāulu hoʻopukapuka. He ʻokoʻa nā kumu ma hope o kēia hāʻule nui ʻana, mai ka hopohopo e pili ana i ka ʻike waiwai a hiki i nā pilikia hoʻoponopono. Eia kekahi, ʻo ka hāʻule ʻole ʻana ma muli o ke kūlana mākeke holoʻokoʻa a me ka hopena o nā kumu o waho.

ʻO Apple, ʻo ia kekahi o nā ʻenehana waiwai nui a kaulana i ka honua, ua hōʻike i ka mōʻaukala i kahi hana ikaika i ka mākeke kūʻai. Eia naʻe, ua hoʻopau nā hanana hou i kēia ʻano, e hoʻemi nui ana i kāna mākeke mākeke.

ʻOiai ʻaʻole he mea maʻamau ka volatility market, ʻo ka nui o ka emi ʻana o ka waiwai kūʻai o Apple ua hopu i ka manaʻo o nā mea hoʻopukapuka. Hōʻike kēia hāʻule i ke koʻikoʻi o ka nānā pono ʻana i nā ʻano makeke a me ka loiloi ʻana i nā pilikia e pili ana i ka waihona hoʻopukapuka kālā.

He mea nui i nā mea hoʻopukapuka e noʻonoʻo i nā ʻano like ʻole e like me nā hōʻailona macroeconomic, dynamics ʻoihana, a me ka ʻāina hoʻokūkū i ka wā e hoʻoholo ai i nā hoʻoholo waiwai. Hoʻohui ʻia, ʻōlelo ka poʻe loea i ka hoʻololi ʻana i ka waihona o kekahi e hoʻēmi i ka hopena o ka fluctuations o ka mākeke a hōʻemi i nā poho.

I ka hopena, ʻo ka hāʻule ʻana o ka waiwai kūʻai o Apple i kēia manawa, ka hopena o ka lilo o $ 200 biliona, ua hoʻāla i nā hopohopo i waena o nā mea hoʻopukapuka. ʻO ka nānā ʻana i nā hoʻihoʻi mōʻaukala o Apple a me ka nānā pono ʻana i nā ʻano mākeke hiki ke hāʻawi i nā ʻike waiwai i ka hana a me nā mea e hiki mai ana o kēia ʻenehana ʻenehana.

Sources:

- Yahoo Waiwai Market Reporter Jared Blikre

- Nā mea loiloi kālā a me nā loea mākeke