Ke hoʻomau nei ke koʻikoʻi no Apple Shares

Ua pilikia nā ʻāpana o Apple Inc. i ʻelua mau lā o ka emi ʻana, e hōʻailona ana i ka hana maikaʻi loa i loko o ʻekolu mau makahiki. ʻO ka poʻe loea ma ka "Halftime Report" me Josh Brown, Stephanie Link, Jim Lebenthal, a me Bill Baruch e ʻimi i nā kumu ma hope o ka hakakā ʻana o Apple.

Wahi a ka papa, aia kekahi mau mea e hoʻopili ai i ka spiral downward o Apple. ʻO kekahi hopohopo nui ʻo ia ka hoʻomau ʻana o ke kālepa kālepa ma waena o ʻAmelika Hui Pū ʻIa a me Kina. Ke hoʻomau nei nā ʻoihana waiwai nui ʻelua o ka honua i ke kaua kalepa, ua paʻa ʻo Apple, i hilinaʻi nui i ka mākeke Kina, i ke ahi. ʻO ka kānalua ʻole e pili ana i nā kūkākūkā kālepa a me ka hiki ke hoʻonui i nā kumukūʻai i hopohopo nā mea hoʻopukapuka e pili ana i ka loaʻa kālā o Apple.

Ma waho aʻe o ke kaua kālepa, aia kekahi hopohopo e pili ana i ke kūʻai aku ʻana o iPhone. Ua ʻike ka poʻe loiloi i ka emi ʻana o ka noi no iPhones, ʻoi aku hoʻi ma Kina a me nā mākeke e kū mai ana. Hiki ke hoʻohālikelike ʻia kēia i nā mea e like me ka hoʻēmi ʻana i ka hoʻokele waiwai ma kēia mau ʻāina, ka hoʻokūkū hoʻokūkū, a me ka nele o nā mea hou i nā hiʻohiʻona iPhone hou.

Ua ʻōlelo hou ka poʻe loea ma ka "Halftime Report" ʻo ka emi ʻana o ka mākeke kūʻai holoʻokoʻa i hoʻopilikia pū i ke kumukūʻai o Apple. Ke ʻoi aku ka makaʻala o ka poʻe hoʻopukapuka ma waena o ka maopopo ʻole o ka hoʻokele waiwai honua, ke huki nei lākou mai nā ʻenehana ʻenehana e like me Apple.

ʻOiai ʻo kēia mau paʻakikī, e noʻonoʻo nui ka poʻe panelists e pili ana i ka wā e hiki mai ana o Apple. Ke manaʻoʻiʻo nei lākou ʻo nā kumu kumu ikaika o ka ʻoihana, me kāna kūpaʻa kiʻekiʻe o ka mea kūʻai aku a me kahi ʻoihana lawelawe e ulu nei, e kōkua iā ia e pale i ka ʻino. Eia nō naʻe, ke koʻikoʻi nei lākou i ke koʻikoʻi o ka nānā pono ʻana i nā kūkākūkā kālepa ma waena o US a me Kina no ka mea e hopena nui ia i ka hana a Apple i mua.

I ka hopena, ke kū nei nā ʻāpana Apple i kēia manawa i ke koʻikoʻi nui ma muli o ka hoʻopaʻapaʻa kālepa, ka emi ʻana o ke kūʻai aku ʻana o iPhone, a me ka emi ʻana o ka mākeke kūʻai. ʻOiai aia nā paʻakikī e hiki mai ana, ʻōlelo ka poʻe loea e hiki ke kōkua nā kumu koʻikoʻi o Apple i ka lanakila ʻana i kēia mau pilikia.

Nā wehewehena:

- Nā Kūleʻa Kūʻai: ʻO nā paio a me nā kuʻikahi ma waena o nā ʻāina e pili ana i nā kulekele kālepa a me nā hana e hiki ai ke hopena i nā kumukūʻai, nā hoʻopaʻi, a i ʻole nā ​​​​palena i ka lawe ʻana mai a me nā hoʻoiho.

- Nā ʻauhau: ʻO nā ʻauhau i kau ʻia ma luna o nā waiwai i lawe ʻia mai a lawe ʻia aku paha e hoʻoponopono i ke kālepa a pale i nā ʻoihana kūloko.

– Mākeke Kūʻai: He wahi kūʻai kūʻai aku nā mea kūʻai aku a me nā mea kūʻai aku i nā kumu kūʻai, e hōʻike ana i ke kuleana o nā hui kūʻai lehulehu.

