Hele ka Pūnaewele ʻo Apple Store ma mua o ka hoʻokuʻu ʻana o iPhone 15

Ua hoʻokuʻu ʻia ka pūnaewele Apple Store ma ke kakahiaka Poalua, he mau hola wale nō ma mua o ka hoʻomaka ʻana o ka iPhone 15. Ua hōʻike ka ʻaoʻao pae i kahi leka e hōʻike ana e hele ana ka pūnaewele i nā mea hou a koi aku i nā malihini e nānā koke. Ua hōʻike ʻia kahi logo Apple animated blue-and-gray, i pili pū me ka hanana iPhone 15 launch, me kahi loulou hana i ka livestream.

Ua hoʻonohonoho ʻia ʻo Apple CEO Tim Cook e wehe i ka mana hou o ka huahana hae o ka hui ma 1 pm ET mai Apple Park's Steve Jobs Theatre. ʻAʻole maopopo ia inā he hopena ka hopena o ka pūnaewele i ka hoihoi nui i ka iPhone 15 a i ʻole ke hoʻololi nei ʻo Apple i kāna mākeke pūnaewele.

Hoʻokuʻu ʻia ka iPhone 15 ma Kepakemapa 22, me ʻekolu mau hiʻohiʻona i loaʻa i nā kumu kūʻai like ʻole. E hoʻomaka ka mana maʻamau ma $799, aʻo ke koho Pro Max e kūʻai ʻia ma $1,099. ʻO kahi hoʻololi koʻikoʻi i ka iPhone 15 ʻo ia ka hoʻopaʻa ʻana i kahi port charging standard USB-C, e like me ke kauoha ʻia e ka European Union. Hōʻike kēia neʻe ʻana i ka haʻalele ʻana i ka port charging Lightning o Apple.

ʻO nā lono e pili ana i ka iPhone 15 me ka hoʻokomo ʻana i kahi "Pūkuna Hana," e hāʻawi i nā mea hoʻohana i ke komo wikiwiki i nā hana like ʻole a me nā hoʻonohonoho me ka ʻole e wehe i ka hāmeʻa a i ʻole ka hoʻokele ʻana i nā polokalamu. ʻOiai ʻaʻole liʻiliʻi nā kikoʻī, manaʻo ka poʻe loea e hiki i kēia pihi ke hoʻokaʻawale i ka iPhone 15 Pro mai nā hiʻohiʻona mua.

Hoʻokomo pinepine ʻo Apple i kahi huahana hou i ka hāʻule, a ua hoʻokuʻu ʻia ka iPhone 14 i Kepakemapa i ka makahiki i hala. ʻO ke kumukūʻai o ka hui, ka mea i hōʻea i ka mākeke moʻohelu kālā o $ 3 trillion, ua ʻike i kahi hāʻule liʻiliʻi i ke kālepa kakahiaka nui i ka Pōʻalua.

Nā kumuwaiwai: The New York Post, MacRumors, The Associated Press