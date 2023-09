Ua hoʻonohonoho ʻo Apple e wehe i ka iPhone 15: He aha ka mea e manaʻo ai

ʻO ka hoʻomaka ʻana o nā huahana makahiki a Apple i manaʻo nui ʻia ma kahi o ke kihi, a ke nānā nei nā maka a pau i ka wehe ʻana o ka iPhone 15. ʻO nā lono a me nā hōʻike e hōʻike ana e hele mai ka ʻike hou loa o ka hāmeʻa hae o Apple me nā hiʻohiʻona hou, me kahi Android-like. awa hoʻouka a me ka hoʻonui ʻia ʻana o ka pahu pahu. Eia nō naʻe, ʻōlelo ka poʻe loiloi e hiki i kēia mau mea hoʻohui ke hāʻawi i ke kumu kūʻai kiʻekiʻe no nā mea kūʻai.

Wahi a nā mea loiloi Wedbush Securities, ʻo ke kumukūʻai no nā hiʻohiʻona iPhone 15 ma kahi o $ 100 kiʻekiʻe ma mua o nā laina kelepona mua mai Apple. E hōʻailona kēia i ka manawa mua i nā makahiki i hoʻonui ai ka ʻenehana i kāna mau kumukūʻai iPhone. ʻO ke kumu hoʻohālike, he 6.1-inch iPhone 15 me 128 gigabytes o ka waiho ʻana, hiki ke hoʻomaka ma $899, aʻo ka 6.7-inch iPhone 15 Plus e hoʻomaka ana ma $999. Eia naʻe, hiki i nā mea kūʻai ke loaʻa nā kumukūʻai hoʻemi ma o nā mea lawe kelepona nui US i nā mahina ma hope o ka hoʻokuʻu ʻana.

Manaʻo ka iPhone 15 e lawe mai i kekahi mau hoʻonui kaulana. Hōʻike nā loiloi ma Wedbush e hōʻike ana ka hāmeʻa i kahi puʻupuʻu bionic A17 wikiwiki, hoʻomaikaʻi i ke ola pākaukau, kahi port charging type-C, ʻenehana kamera hoʻonui ʻia, a me nā kihi titanium. ʻO kekahi o nā hiʻohiʻona koʻikoʻi ka periscope telephoto lens ma ka iPhone 15 Pro Max, ka mea e hoʻonui nui ai i ka hiki o ka optical zoom o ke kelepona. Me kahi zoom optical 5x-6x, hāʻawi ia i pālua i ka zoom o ka iPhone 14 Pro ma mua. Eia kekahi, hiki i ka iPhone 15 ke hoʻohana i kahi port charging USB-C, e like me nā mea i loaʻa i nā kelepona Android.

ʻO ka hoʻoholo ʻana inā e hoʻomaikaʻi i ka iPhone 15 hiki ke paʻakikī, ʻoiai inā loaʻa iā ʻoe kahi iPhone hou, e like me ka iPhone 12 a i ʻole ke kumu hoʻohālike. ʻO Olivier Blanchard, he luna noiʻi ma ke keʻena noiʻi ʻenehana ʻo The Futurum Group, manaʻo e hilinaʻi ka hoʻoholo i ke ʻano o ka lima lima āu e hoʻohana nei. Inā loaʻa iā ʻoe kahi hiʻohiʻona kahiko, ʻo ka chip hou o ka iPhone 15, nā hiʻohiʻona kamera i hoʻomaikaʻi ʻia, a me ke awa USB-C hiki ke lilo i mea lele nui i mua. Eia nō naʻe, inā loaʻa iā ʻoe kahi iPhone hou loa, ʻo ka nele o ka holomua groundbreaking hiki ke hoʻopili i kāu polokalamu o kēia manawa i kahi koho kūpono.

