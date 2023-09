Hoʻokuʻu ʻo Apple i nā mea hou no ka palekana palekana no ka hoʻoponopono ʻana i nā hala o Zero-Day

Ua hoʻopuka ʻo Apple i nā hōʻano hou o ka palekana no ka iOS, iPadOS, macOS, a me ka watchOS e hoʻoponopono i ʻelua mau nāwaliwali o ka lā zero i hoʻohana ʻia i ka nahele e ka NSO Group's Pegasus spyware. ʻO ka hapa mua, i kapa ʻia ʻo CVE-2023-41061, he pilikia hōʻoia i loko o Wallet hiki ke alakaʻi i ka hoʻokō code arbitrary i ka wā e lawelawe ai i kahi hoʻopili ʻino. ʻO ka lua o ka hemahema, CVE-2023-41064, he mea hoʻopuka paʻa ma ka ʻāpana Image I/O i hiki ke hopena i ka hoʻokō code arbitrary i ka wā e hana ai i kahi kiʻi ʻino.

Ua ʻike ʻia nā nāwaliwali e Citizen Lab ma ke Kulanui o Toronto's Munk School a ma loko e Apple. Ua hōʻike pū ʻia ʻo Citizen Lab ua hoʻohana ʻia nā hemahema i kahi kaulahao hoʻohana iMessage i hoʻohana ʻia i kapa ʻia ʻo BLASTPASS, e ʻae iā Pegasus e kau ʻia ma nā iPhones paʻa piha. Hiki i kēia kaulahao hoʻohana ke hoʻololi i nā iPhones e holo ana i ka mana hou o iOS me ka ʻole o ka launa pū ʻana mai ka mea i pepehi ʻia. ʻO ka hoʻouka ʻana e pili ana i ka hoʻouna ʻana i nā mea hoʻopili PassKit i loaʻa nā kiʻi ʻino mai ka moʻolelo iMessage a ka mea hoʻouka i ka mea i pepehi ʻia.

Hoʻopuka nā mea hou a Apple i kēia mau nāwaliwali, akā ʻaʻole i hōʻike ʻia nā kikoʻī kikoʻī e pili ana i nā hemahema ma muli o ka hoʻohana ʻana. Ua ʻōlelo ʻia ka hoʻohana ʻana e kāpae i ka pahu pahu pahu pahu BlastDoor a Apple i hoʻolālā ʻia e hoʻēmi i ka hoʻouka kaua ʻole. Hōʻike kēia ʻike hou i ka huli ʻana o nā hui kīwila ma o ka hoʻohana ʻana a me ka spyware.

Ua hoʻopaʻa ʻo Apple i ka huina o 13 mau lā ʻole i kēia makahiki. Hele mai nā mea hou ma hope o ka hoʻoponopono ʻana o ka hui no kahi kīnā kernel i hoʻohana ikaika ʻia. Ua kau aku ke aupuni Kina i ka pāpā ʻana i nā luna aupuni mai ka hoʻohana ʻana i nā iPhones a me nā mea hana ʻē aʻe no ka hana, e haʻi ana i nā hopohopo cybersecurity. Hōʻike kēia pāpā i nā pilikia o ka pale ʻana i ka cyber spionage, ʻoiai ma nā polokalamu me nā inoa palekana ikaika e like me iPhones.

