Hoʻokuʻu ʻo Apple iā iOS 16.6.1 me nā hoʻoponopono palekana

Ua hoʻokuʻu hou ʻo Apple iā iOS 16.6.1, kahi mea hou e pili ana i ka hoʻoponopono ʻana i nā nāwaliwali palekana i hoʻohana ikaika ʻia. Ke hele mai nei kēia mea hou ma mua o ka hanana kūikawā o Apple ma Kepakemapa 12, kahi e hoʻolaha ʻia ai ka lā no ka hoʻokuʻu ʻana o iOS 17.

Hoʻopuka ka iOS 16.6.1 i nā mea nāwaliwali ʻelua e hoʻopilikia nui i nā mea hoʻohana iPhone. Loaʻa ka nāwaliwali mua ma ka ImageIO framework, hiki ke ʻae i nā mea hoʻouka e hoʻokō i nā code arbitrary ma o ka hoʻopunipuni ʻana i kahi kiʻi i hana ʻia. Aia ka lua o ka nāwaliwali ma Wallet a hiki i ka poʻe hoʻouka ke hoʻokō i nā code arbitrary ma o ka wehe ʻana i kahi hoʻopili ʻino.

He mea koʻikoʻi no nā mea hoʻohana iPhone e hoʻokomo koke i ka iOS 16.6.1 update e pale i kā lākou mau polokalamu mai kēia mau pilikia palekana. ʻO ka hiki ʻole ke hana pēlā hiki ke waiho i kā lākou iPhones pilikia i nā hoʻouka kaua.

Wahi a kahi hōʻike e TechCrunch, ʻo Citizen Lab, kahi hui noiʻi e kālele ana i ka malware aupuni, ua ʻike i kahi nāwaliwali kīwī zero-click pili i ka NSO Group's Pegasus spyware. ʻO Pegasus kahi mea hana spyware kaulana i ʻōlelo ʻia e hoʻohana ʻia e nā aupuni he nui o ka honua e hoʻopaʻa i nā poʻe like ʻole, e komo pū ana me nā mea hoʻouluulu lehulehu, nā mea nūpepa, a me nā lālā kū'ē.

ʻO ke kaulahao hoʻohana e pili ana i kēia nāwaliwali e ʻae i nā mea hoʻouka e hoʻololi i nā iPhones e holo ana i ka mana hou loa o iOS, me ka ʻole o ka launa pū ʻana mai ka mea i pepehi ʻia. I ka pane ʻana i kēia ʻike, ua ʻae ʻo Apple i ke kōkua o ka Citizen Lab i ka ʻike ʻana i nā nāwaliwali a mahalo iā lākou no kā lākou kākoʻo.

ʻOiai ʻaʻole hoʻokomo ka iOS 16.6.1 i nā hiʻohiʻona hou, pono e mālama i nā polokalamu i kēia lā e hoʻēmi i nā pilikia palekana. Hiki i nā mea hoʻohana ke hoʻokomo i ka hoʻohou ma ka hoʻokele ʻana i nā Settings> General> Software Update ma kā lākou iPhones a i ʻole iPads.

Puna: TechCrunch, Citizen Lab

Nā wehewehena:

- IOS: ʻO ka ʻōnaehana lawelawe kelepona ʻo Apple i hoʻohana ʻia ma nā polokalamu iPhone a me iPad.

- Pilikia: He kīnā a nāwaliwali paha i loko o kahi ʻōnaehana hiki ke hoʻohana ʻia e hoʻololi i kona palekana.

- ʻO ka nāwaliwali kaomi Zero: He nāwaliwali e hiki ai i ka mea hoʻouka ke hoʻololi i kahi mea me ka ʻole o ka launa ʻana a i ʻole ke komo ʻana mai ka mea i hoʻopilikia ʻia.

- NSO Group: He hui i ʻike ʻia no ka hoʻomohala ʻana i nā polokalamu nānā, me ka Pegasus spyware.

- Pegasus spyware: He mea hana mākaʻikaʻi ikaika e hiki ke lawe mamao i ka mana o kahi mea i hoʻopaʻa ʻia, hoʻohana pinepine ʻia no ka hoʻouka ʻana i nā poʻe.

- Hoʻohana i ke kaulahao: He ʻano o nā nāwaliwali a me nā ʻenehana i hoʻohana ʻia i ka hui pū ʻana no ka hoʻokō ʻana i kahi hopena ʻae ʻole a maikaʻi ʻole paha.