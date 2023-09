Ua wehe ʻo Apple i ka iPhone 15 ma ka hanana "Wonderlust".

Ua mālama ʻo Apple i kāna hanana "Wonderlust" kahi i hoʻolauna mua ai i ka iPhone 15 i manaʻo nui ʻia. ʻO kekahi o nā mea hoʻohui kaulana ʻo ka Dynamic Island, kahi kāmeʻa mua 799 megapixel e hoʻohiki nei i nā kiʻi a me nā wikiō kiʻekiʻe.

Ua hoʻolaha ʻia nā lono a me nā kuhi e pili ana i ka iPhone 15 no nā mahina ma mua o ka hanana, e hoʻoulu ai i ka hauʻoli i waena o nā mea kūʻai. Me ka wehe ʻana o ka mana, ua hōʻoia ʻo Apple i nā hiʻohiʻona hou a me nā ʻenehana i hiki i nā mea hoʻohana ke manaʻo mai ka mana hou loa o kā lākou hāmeʻa hae.

Ma waho aʻe o ka iPhone 15, hāʻawi pū ʻo Apple i nā kikoʻī e pili ana i kāna mau hiʻohiʻona Apple Watch hou loa, ʻo ka Series 9 a me Ultra 2. ʻO ka Series 9 he mea koʻikoʻi loa ia e like me ka mea i kapa ʻia ʻo ia ka huahana "carbon neutral mua" a Apple, e hōʻike ana i ka hoʻokō o ka hui. i ka hoomau ana.

Ua kūleʻa ʻo Apple fiscal 2023 makahiki ma ke ʻano o ke kūʻai aku, me ka huina o $ 293.79 biliona i hana ʻia mai kāna huahana a me nā lawelawe i nā hapaha mua ʻekolu. Eia naʻe, he emi iki kēia i hoʻohālikelike ʻia i ka manawa like i ka makahiki i hala i ka wā i lawe mai ai ka hui i $ 304.18 biliona.

ʻO ka hoʻomaka ʻana o ka iPhone 15 e hōʻailona i kahi loli i ke ʻano e hiki ai i nā mea kūʻai aku ma United States ke kūʻai i ka hāmeʻa. Ke neʻe nei ʻo Apple i ka ʻoki ʻana i nā mea lawe kelepona mai ke kaʻina kūʻai aku, e hāʻawi ana i nā mea kūʻai aku me ka maʻalahi a me ka mana o kā lākou kūʻai iPhone.

Ma ka holoʻokoʻa, hōʻike ka hanana hoʻolaha iPhone 15 i ka hoʻolaʻa ʻana o Apple i ka hana hou a me ka hāʻawi ʻana i nā huahana kiʻekiʻe i kāna mea kūʻai. Me nā hiʻohiʻona hoihoi a me nā holomua, manaʻo ʻia ka iPhone 15 i koho kaulana i waena o nā mea kūʻai.

Sources:

- Waiwai SlateStone

- Apple Inc.