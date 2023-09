Hoʻokuʻu ʻia ʻo iOS 16.6.1: He aha kāu e ʻike ai

Ua hoʻopuka hou ʻo Apple i ka iOS 16.6.1 update, me nā mea hou e pili ana no iPadOS, macOS Ventura, a me watchOS. Hele mai kēia mau mea hou i kekahi mau lā ma mua o ka hanana iPhone 15 i manaʻo nui ʻia e Apple, a ʻo ia paha kekahi o nā mea hou loa no iOS 16.6.

ʻO ka iOS 16.6.1 update, me ka helu kūkulu 20G81, kahi hoʻokuʻu liʻiliʻi e kālele ana i ka hoʻoponopono bug a me ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka hana. Hoʻopili ia i ka hana mua 20G75, nāna i hoʻolauna i nā hiʻohiʻona like ʻole a me nā hoʻomaikaʻi ʻana i ka ʻōnaehana lawelawe kelepona o Apple. Pēlā nō, loaʻa iā macOS Ventura kahi mea hou me ka helu kūkulu 22G91, a me ka watchOS 9.6.3 me ka helu kūkulu 20U90.

E like me ka mea maʻamau, ua hoʻonohonoho ʻia nā polokalamu Apple e hoʻohou i loko o hoʻokahi lā a ʻelua paha, ma muli o nā hoʻonohonoho o ka mea hoʻohana. Eia nō naʻe, hiki i ka poʻe makemake e kau i ko lākou mau lima i ka mea hou loa hiki ke hoʻokomo lima iā ia. Hoʻolako ʻia ka mea hou a hoʻolaha ʻia ma waena o ka ʻoihana hoʻopuka kikoʻī o Apple, e ʻae ana i nā mea hoʻohana e noho hou me nā mea hou a me nā hoʻoponopono hou.

ʻOiai ʻaʻole hiki i ka iOS 16.6.1 ke hoʻopuka i nā loli nui, he hana koʻikoʻi ia i ka mālama ʻana i ka paʻa a me ka palekana o nā polokalamu Apple. Ma ka hoʻoponopono ʻana i nā pōpoki a me ka hoʻonui ʻana i ka hana, hoʻomau ʻo Apple e hōʻoia i kahi ʻike mea hoʻohana maʻalahi no kāna mau mea kūʻai.

