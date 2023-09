ʻO ka hopena o ka pāpā ʻana o Kina i nā Apple Shares a me Qualcomm

Ua ʻike ʻo Apple (AAPL) i kahi hāʻule nui o kāna mau ʻāpana i nā lā ʻelua i hala iho nei, ma hope o nā hōʻike o ka pāpā ʻana o Kina i ka ʻenehana pilikua. Ua hoʻokau pū ʻia kēia pāpā i ka hopena ripple ma kekahi o nā mea hoʻolako o Apple, ʻo Qualcomm (QCOM), ʻoiai ke emi iho nei kāna waiwai.

ʻO ka pāpā, i kau ʻia e Kina, hoʻāla i nā hopohopo e pili ana i ke kūʻai aku ʻana o nā huahana Apple i kekahi o kāna mau mākeke koʻikoʻi. ʻO ka hopena, ua loaʻa i nā ʻāpana o Apple kahi hopena, e hoʻopilikia ai i ka loiloi holoʻokoʻa o ka hui. ʻO kēia emi ʻana o ka waiwai o Apple ua hoʻopilikia hou iā Qualcomm, ʻo ia kekahi o nā mea hoʻolako nui no ka ʻenehana ʻenehana.

ʻO Qualcomm kahi mea hana semiconductor e hāʻawi i nā mea pono no nā polokalamu Apple. Me ka emi ʻana o nā ʻāpana o Apple, ua ʻike pū ke kumukūʻai o Qualcomm i kahi hāʻule ma hope o ka bele pani o kēia lā. Hoʻopili ʻia kēia hāʻule i ka maopopo ʻole e pili ana i ke kūʻai aku ʻana o Apple ma Kina a me nā hopena e hiki mai ana no kāna mau mea hoʻolako.

Ma waho aʻe o nā hopena no Apple a me Qualcomm, ua puka mai kahi moʻolelo nūhou e pili ana iā Disney (DIS) a me ke Kiaʻāina ʻo Florida ʻo Ron DeSantis. ʻO ka hoʻopiʻi i waiho ʻia e Disney e kūʻē iā Kiaʻāina DeSantis e pili ana i kahi hoʻopaʻapaʻa Hoʻololi Mua. Hoʻopiʻi ʻo Disney i ka hoʻopaʻi ʻana ma luna o ka hoʻohewa ʻana i ka bila 'Do not Say Gay' o Florida.

Hōʻike kēia hoʻopiʻi i ka hoʻopaʻapaʻa mau ʻana e pili ana i ke kūʻokoʻa o ka ʻōlelo a me ka nui o nā mea lehulehu, e like me nā kiaʻāina, e hana i nā hana kūʻē i nā poʻe a i ʻole nā ​​​​hui e hōʻike ana i ka hoʻohewa. Hiki i ka hopena o kēia hihia ke loaʻa nā hopena koʻikoʻi no ka pale ʻana i nā kuleana ʻōlelo kūʻokoʻa ma ka mokuʻāina o Florida.

I ka hōʻuluʻulu ʻana, ua ʻike ʻia ka pāpā ʻana o Kina iā Apple i nā ʻāpana o ka hui a me kāna mea hoʻolako, Qualcomm. ʻO ka emi ʻana o ke kumukūʻai o Apple ua hoʻāla i nā hopohopo e pili ana i ke kūʻai ʻana aku ma Kina, e hana ana i kahi hopena ripple ma ke kumukūʻai o Qualcomm. I kēia manawa, hoʻopiʻi ka hoʻopiʻi ʻo Disney iā Kiaʻāina DeSantis i nā nīnau koʻikoʻi e pili ana i ke kūʻokoʻa o ka ʻōlelo a me ka mana o ka lehulehu e hoʻopaʻi i ka hoʻohewa.

Nā wehewehena:

- Ka pāpā ʻana o Kina: He kapu i kau ʻia e ke aupuni Kina ma ke kūʻai ʻana a i ʻole ka lawe ʻana mai i kekahi mau huahana a lawelawe paha.

- Qualcomm: He mea hana semiconductor e hāʻawi ana i nā ʻāpana no nā huahana ʻenehana like ʻole.

- Hoʻololi mua: ʻO ka hoʻololi mua i ke Kumukānāwai o ʻAmelika Hui Pū ʻIa e hōʻoiaʻiʻo i ke kūʻokoʻa o ka ʻōlelo, ma waena o nā pono kumu ʻē aʻe.

- ʻO ka bila 'Mai ʻōlelo Gay': He kānāwai i manaʻo ʻia e kaohi ana i nā kūkākūkā a i ʻole ka hoʻolaha ʻana i nā kumuhana LGBT.

Sources:

– ʻO ka ʻatikala kumu na Yahoo Finance ʻo Akiko Fujita