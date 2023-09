ʻO ka iPhone 15 Pro a me 15 Pro Max: He Hoʻonui Nui

ʻO ka iPhone 15 Pro a me 15 Pro Max nā mea hoʻohui hou loa i ka laina o Apple, a hele mai lākou me kekahi mau hoʻonui nui. ʻO kekahi o nā hoʻololi koʻikoʻi ka hoʻokomo ʻana o USB-C, e hoʻololi ana i ke awa Uila. ʻO ia ke ʻano e hiki ai i nā mea hoʻohana ke hoʻohana i nā kaula āpau ma waena o nā paepae a hoʻopaʻa i kā lākou iPhones me ka hoʻohana ʻana i ka charger a me ke kaula mai kā lākou iPad Pro, MacBook Pro, a i ʻole nā ​​​​mea hana Galaxy.

Ua hana pū ʻo Apple i nā hoʻomaikaʻi hoʻolālā i ka iPhone 15 Pro series. Hōʻike nā hiʻohiʻona hou i nā kihi contoured a me nā bezels lahilahi i ʻike ʻia ma kahi iPhone. ʻOiai ʻo kēia mau hoʻololi, ua hoʻemi ʻia ka nui o nā kelepona me ka mālama ʻana i nā nui hōʻike like me ka hanauna mua.

No ka hōʻemi ʻana i ke kaumaha, ua hoʻololi ʻo Apple i ke kila kila me ka titanium no nā kiʻi o nā hiʻohiʻona Pro hou. ʻO ka hoʻohana ʻana i ka titanium grade 5, i hoʻohana ʻia ma ka Mars rover, e hana i kēia mau hiʻohiʻona i nā hiʻohiʻona Pro māmā loa a hiki i kēia lā. Hoʻohui ʻia, loaʻa i nā papa i kahi ʻano palaki i loaʻa ma o ke kaʻina hana 14 mau hola.

Ua hoʻololi ʻia ka hoʻololi leo ma ka iPhone 15 Pros i kahi pihi hana. ʻO ke kaomi ʻana a paʻa i ke pihi e hoʻāla i ke ʻano leo, ʻoiai hiki ke hoʻonohonoho ʻia kahi paʻi hoʻokahi a pālua paha e hana i nā hana like ʻole, e like me ka wehe koke ʻana i ke kāmela.

ʻO ka hōʻike ma nā iPhones hou e like me ka hanauna ma mua, me ka iPhone 15 Pro e hōʻike ana i kahi hōʻike 6.1-inch Super Retina XDR OLED a me ka iPhone 15 Pro Max e pāʻani ana i kahi hōʻike 6.7-inch. Hele mai nā hiʻohiʻona Pro me kahi 120Hz (ProMotion) refresh rate adaptive, HDR10, Dolby Vision, a me kahi kukui kiʻekiʻe o 2,000 nits.

He mea hou loa ka ʻōnaehana kāmela ma ka iPhone 15 Pro, e hoʻomaka ana me kahi kāmela nui 48MP me kahi sensor ʻoi aku ka nui a me ka lua o ka hanauna sensor-shift stabilization. Hāʻawi kēia i nā mea hoʻohana e hopu i nā kiʻi 48MP HEIF a hoʻohana i nā ʻano zoom like ʻole me nā lōʻihi kikoʻī like ʻole.

Hoʻokomo ka iPhone 15 Pro Max i ke kāmela periscope mua ma kahi iPhone, e ʻae ana i nā mana zoom a hiki i 5x. He ʻokoʻa ka hoʻolālā ʻana o ka pahu kiʻi periscope, e hōʻike ana i ka mālamalama i ʻehā mau manawa i ka sensor i pelu ʻia.

ʻO ka mana o ka iPhone 15 Pro a me Pro Max ʻo ka chip A17 Pro, i kūkulu ʻia ma kahi kaʻina hana 3nm. Hāʻawi ka chip i kahi kaʻina hana 6-core, kahi GPU 6-core me Ray Tracing wikiwiki wikiwiki, a me kahi Neural Engine 16-core no ka hoʻonui ʻana i ka hiki ke aʻo mīkini. Hōʻike pū ka chip A17 Pro i kahi Engine Display me nā codecs AV1 a me ProRes i hoʻolaʻa ʻia, hiki i nā mea hoʻohana ke hopu i nā wikiō 4k 60fps ma ProRes RAW.

Loaʻa ka iPhone 15 Pro a me 15 Pro Max no ka pre-order, me nā kumukūʻai e hoʻomaka ana ma $999 a me $1,199. E hoʻomaka ana nā hiʻohiʻona ʻelua ma ka lā 22 Kepakemapa.

