Ke hoʻolauna nei i ka iPhone 15: ʻO ke kelepona hou loa o Apple

Ua wehe ʻo Apple i kāna kelepona hou, ʻo ka iPhone 15, ma ke ʻano o kāna hanana Wonderlust. Hele mai ka iPhone 15 i ʻelua mau hiʻohiʻona: ʻo ka iPhone 15 a me ka iPhone 15 Plus, e hōʻike ana i nā hiʻohiʻona 6.1-ʻīniha a me 6.7-iniha.

ʻO kekahi o nā hoʻololi kaulana loa i ka iPhone 15 series ka hoʻohui ʻana o kahi port USB-C, e ʻae ana i ka wikiwiki o ka hoʻouka ʻana. Hele mai kēia neʻe ʻana i ka pane ʻana i kahi kānāwai hou o ʻEulopa e koi ana i nā smartphones āpau, papa, a me nā kāmela e hoʻohana i ka USB-C ma 2024. E loaʻa ana ka iPhone 15 i nā ʻano ʻulaʻula, melemele, ʻōmaʻomaʻo, uliuli, a me nā ʻano ʻeleʻele, e hōʻike ana i kahi ʻano nani. aniani matte hope.

Hāʻawi ka iPhone 15 i kekahi mau hiʻohiʻona koʻikoʻi. Hoʻohana ia i kahi pale Super Retina XDR me ka ʻenehana OLED, e hāʻawi ana i nā waihoʻoluʻu ʻoi aku ka nui a hiki i ka 2000 nits. Aia i loko o ka ʻōnaehana kāmeʻa kahi kāmeʻa nui 48MP me 2x telephoto a me ka zoom mau. Hoʻohui ʻia, hoʻolauna ka iPhone 15 i kahi "Auto Portrait Mode" e hiki ai i nā mea hoʻohana ke hopu i nā kiʻi kiʻi kupanaha me ka ʻole o ka hoʻololi ʻana i ka Portrait Mode.

Hoʻohana ʻia e ka chip A16 Bionic, hāʻawi ka iPhone 15 i ka hana i hoʻomaikaʻi ʻia a me kahi pākaukau nui no ka hoʻohana lōʻihi. ʻO kekahi hoʻololi koʻikoʻi ʻo ka hoʻokomo ʻana i ka Dynamic Island, kahi ʻano pila i kūʻokoʻa i nā hiʻohiʻona Pro. Eia nō naʻe, ʻo ka hōʻike mau a me ka hiʻohiʻona ProMotion, me nā helu hoʻomaha a hiki i 120Hz, e noho kūʻokoʻa i nā hiʻohiʻona iPhone 15 Pro.

Ma kahi o ka iPhone 15, ua hōʻike pū ʻo Apple i ka iPhone 15 Pro. E hōʻike ana ke kŘkohu Pro i nā mea hana Titanium Grade 5, e hoʻomaʻamaʻa a e kaena ana i nā palena liʻiliʻi. E hoʻolauna ʻo ia i kahi "pākuʻi hana" hou e pani ana i ke kani kani leo maʻamau, e hāʻawi ana i nā mea hoʻohana i nā ʻano hana maʻamau. E hoʻohana ʻia ka iPhone 15 Pro e ka puʻupuʻu A17, e hōʻike ana i ka ʻenehana 3 nanometer mua a me kahi GPU hou me ka hoʻopaʻa ʻana i nā hihi uila wikiwiki ʻia no ka pāʻani.

Me kāna ʻōnaehana kāmela hoʻonani, hoʻomaikaʻi i ka hana, a me nā hiʻohiʻona hou, ua hoʻohiki ka iPhone 15 series e hāʻawi i kahi ʻike akamai akamai.

Sources:

– Kumu Puna: IGN

– Puna Kiʻi: Unsplash