Ke kūʻai aku nei ʻo Apple ma ka iPhone Crackdown Kina, ʻaʻole pono e hopohopo nā mea hoʻopukapuka kālā

Ua loaʻa nā ʻāpana Apple (AAPL) i kahi kūʻai aku ma muli o ka manaʻo e pili ana i ka hoʻopaʻa ʻana o Kina i ka hoʻohana ʻana o iPhone ma waena o nā limahana aupuni. Eia naʻe, ʻaʻole pono e makaʻu nā mea hoʻopukapuka mai ka ʻoihana. ʻO Jim Cramer, he mea hoʻopukapuka koʻikoʻi, e kū nei ma ka inoa o ka Club "nona, mai kūʻai aku" ma ka waihona Apple.

Ua hoʻomaka ke kūʻai aku ma hope o kahi hōʻike mai The Wall Street Journal i manaʻo ʻia e aʻo ana ke aupuni Kina i kāna poʻe limahana mai hoʻohana i nā iPhones a i ʻole nā ​​​​mea hana ʻē aʻe ma ka hana. ʻO ke kumu o kēia neʻe ʻana e hōʻemi i ka hilinaʻi ʻana o Kina i ka ʻenehana Western. ʻOiai ʻaʻole ʻo Kina a ʻaʻole ʻo Apple i hana i kekahi mau ʻōlelo kūhelu e pili ana i ka hōʻike, ʻaʻole maopopo i ke ʻano o ka hopena o kēia i ke kūʻai aku ʻana o iPhone ma Kina, ʻo ia ka lua o ka hoʻokele waiwai nui o ka honua a he mākeke koʻikoʻi no Apple.

ʻO ka maopopo ʻole o ka nui o ka poʻe e hoʻopilikia ʻia e ka pāpā, ʻo ia ka mea ʻaʻole e wikiwiki nā mea hoʻopukapuka i kā lākou hana. Ua hōʻike ʻo Jim Cramer i nā kānalua e pili ana i ka pōʻino e hopohopo ai kekahi, e haʻi ana i ka ʻike mai kāna mau pilina ma Kina e hōʻike ana e kūʻai mau ana ka poʻe ma laila i nā iPhones. Ua ʻike pū ʻo ia ʻaʻohe loli i ʻike ʻia i ka hele wāwae ma nā hale kūʻai Huawei ma Kina.

ʻOiai ʻo Huawei, kahi kanaka ʻenehana Kina, ua hoʻopaʻa ʻia ma mua o ka hoʻohana ʻana i nā iPhones, ʻike ʻia e hoʻonui ʻia kēia mau palena e uhi i nā miliona o nā kānaka ma Kina. ʻO kēia mau lono ua hoʻohaʻahaʻa nā ʻāpana Apple i nā kau kālepa ʻelua i hala.

Eia naʻe, hōʻike ka loiloi mai Bank of America ʻaʻole e hoʻopilikia nui ʻia ʻo Apple e kekahi pāpā ma waena o nā limahana aupuni Kina. Ua hōʻike ʻia ka palapala noiʻi a ka waihona i ka manaʻo maikaʻi e alakaʻi ana i ka wehe ʻana o ka iPhone 15 i manaʻo nui ʻia, e manaʻo ʻia e hiki koke mai. Ua haʻi pū ka memo i nā pilikia o ka hoʻolimalima ʻana o nā mea kūʻai aku akā ua hōʻike hope i ka hilinaʻi i nā manaʻo o Apple.

ʻO nā mea loiloi ʻē aʻe, e like me Daniel Ives mai Wedbush Securities, manaʻoʻiʻo ua hoʻonui ʻia ka pane ʻana o ka mākeke i ka manaʻo. Manaʻo ʻo Ives ʻoiai inā he pāpā, e hoʻopilikia wale ia i kahi hapa liʻiliʻi o ka huina iPhones i kūʻai ʻia ma Kina. Ua koʻikoʻi ʻo ia ua loaʻa iā Apple ka māhele mākeke nui ma ka mākeke kelepona o Kina.

ʻOiai e loaʻa ana iā Apple he 19% o kāna loaʻa kālā mai Kina, he hapa nui o kāna loaʻa kālā mai nā wahi ʻē aʻe e like me ʻAmelika a me ʻEulopa. Ke hoʻoikaika nei ka ʻoihana e hoʻonui i nā ʻoihana hou e like me India. Ke hoʻololi nei ʻo Apple i kāna kaulahao lako e hoʻēmi i nā pilikia e pili ana i nā ʻāʻī geopolitical ma waena o US a me Kina.

ʻO ka CNBC Investing Club, alakaʻi ʻia e Jim Cramer, mālama ʻia e noho mau ʻo Apple i kahi hōʻailona premium ma Kina. E hoʻomau ka poʻe kūʻai aku i nā iPhones me ka nānā ʻole i nā manaʻo e pili ana i nā lula aupuni Kina.

