ʻO Apple Launch Event 2023: Manaʻo no ka iPhone 15 Series a me nā mea hou aku

ʻO ka hanana hoʻolaha Apple makahiki i manaʻo nui ʻia, i kapa ʻia ʻo 'Wonderlust', ua hoʻonohonoho ʻia e hana i kēia lā, a ke kali nui nei nā poʻe hoihoi o Apple a puni ka honua i ka wehe ʻana o ka hanana iPhone 15 e hiki mai ana, a me nā hoʻolaha hoihoi. E alakaʻi ʻo CEO Tim Cook i ka hanana ma ka hale kiʻiʻoniʻoni ʻo Steve Jobs ma Kaleponi.

I ka wā o ka hanana, e hāʻawi nā mea loiloi Apple i nā ʻike a me nā manaʻo e pili ana i ka mea e manaʻo ʻia mai ka Apple Launch Event 2023. E ʻike ʻia ka hohonu hohonu o nā hiʻohiʻona o ka iPhone 15, me ka Apple Watch hou aʻe a me nā mea hoihoi ʻē aʻe. ʻO nā hōʻano hou a me nā kiʻi kiʻi mai Cupertino Park e hāʻawi i nā mea nānā i ka lewa o ka hanana.

ʻO kekahi o nā mea koʻikoʻi o ka hanana ʻo ia ka hoʻomaka ʻana o ka iPhone 15 series. Hōʻike nā hōʻike mua e mālama ka iPhone 15 i nā ana like a me ke kaumaha e like me kona mua, ka iPhone 14. Manaʻo ʻia ka iPhone 15 Pro e ʻoi aku ka mānoanoa akā ʻoi aku ka māmā ma mua o ke kumu hoʻohālike. ʻO ka iPhone 15 Pro Max, ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, ua manaʻo ʻia e māmā a ʻoi aku ka lahilahi ma mua o kona mua.

Ma ke ʻano o ke kumu kūʻai, ua wānana ʻia e mau ke kumukūʻai hoʻomaka o ke kumu liʻiliʻi Pro ma $999. Eia nō naʻe, e hoʻonui ʻia kāna hana, me ka hoʻonui ʻana i ka RAM.

Aia kekahi lono o nā hiʻohiʻona hoihoi ʻē aʻe, e like me ka hiki ʻana o kahi iPhone 15 Pro māmā me kahi midframe i hana ʻia mai ka Grade 5 Titanium. Hoʻohui ʻia, aia ka manaʻo e hiki i ka hanauna hou o iPhones ke hoʻololi i nā kaula USB-C.

No ka nānā ʻana i ka hanana hoʻomaka ʻana o Apple Wonderlust, loaʻa i nā mea nānā nā koho streaming he nui. Hiki i nā mea kākau inoa ʻo Apple TV ke hoʻolohe i kā lākou mau polokalamu ma ka hola 10:30 pm, a hiki i nā mea kākau ʻole ke nānā i ka hanana ma ka ʻaoʻao YouTube kūhelu o Apple. ʻO kahi ʻē aʻe, hiki i nā mea nānā ke nānā i ka hanana ma o kā lākou pūnaewele pūnaewele ma ke kipa ʻana i ka pūnaewele Apple.

Ma hope o ka ʻōlelo koʻikoʻi a ka Luna Nui ʻo Tim Cook, e ʻike hou ʻia ka ʻike a me nā pahuhopu o Apple, e hāʻawi ana i ka ʻike piha o ka alakaʻi o ka hui.

