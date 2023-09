ʻO Apple's iPhone 15 a me Google's Legal Battle Headline Pōʻalua News

Ma ka nūhou o ka lā ʻapōpō, e hoʻokipa ana ʻo Apple i kāna hanana kīʻaha makahiki, kahi i manaʻo ʻia e hōʻike i kāna iPhone 15 a me Apple Watch Series 9. He mea koʻikoʻi kēia hanana no Apple, ʻoiai ke kūʻai aku nei nā kūʻai iPhone ma ka hāʻule i nā hapaha i hala. I ka pule i hala iho nei, ua hāʻule nā ​​ʻāpana o ka hui ma mua o 6% ma muli o nā hōʻike o Kina e pāpā ana i nā iPhones no nā limahana aupuni a me nā ʻoihana aupuni. ʻO ka wehe ʻana o ka iPhone hou a me Apple Watch hiki mai i kahi manawa koʻikoʻi e ʻimi nei ʻo Apple e hoʻāla i ka hauʻoli a hoʻonui i nā kūʻai.

I kēia manawa, ke kū nei ʻo Google i kahi hakakā kū kānāwai me ka 'Oihana Hoʻokolokolo (DOJ) no ka hoʻopiʻi ʻana i ka monopoly hulina pūnaewele. E hōʻike ana ka DOJ i kāna hihia ma kahi hoʻāʻo e hōʻoia i ka hana ʻino ʻana o Google i kona kūlana koʻikoʻi ma ka ʻoihana. He ho'āʻo koʻikoʻi kēia hoʻopiʻi kūʻē iā Google no ke aupuni US, ʻoiai ʻo ia e ʻimi nei e hoʻohana i ke kānāwai 133 makahiki e hoʻoponopono ai i ka ʻenehana loea a me nā mea pāʻani nui ʻē aʻe o ka ʻoihana.

He hopena nui ka hopena o nā hanana ʻelua i ka ʻoihana ʻenehana. ʻO ka hōʻike ʻana o ka huahana hou a Apple e hoʻoholo i ka trajectory o ka ʻoihana e hiki mai ana, ʻoiai ʻo ia e hoʻoikaika nei e loaʻa hou i kona kūlana ma ke ʻano he alakaʻi mākeke ma ka ʻoihana kelepona. Ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, ʻo ke kaua kānāwai a Google me ka DOJ he mau manaʻo ākea no ka hoʻoponopono ʻana i nā ʻoihana ʻenehana nui a hiki ke hoʻonohonoho i kahi kumu no nā hihia antitrust e hiki mai ana.

ʻO ka holoʻokoʻa, hoʻohiki nā poʻomanaʻo o ka Pōʻalua i nā hanana hoihoi i ka honua ʻenehana. Hōʻike ka iPhone 15 o Apple a me ke kaua kānāwai a Google e hōʻike ana i nā pilikia a me nā manawa kūpono e kū nei e nā mea pāʻani nui i ka ʻoihana.

Nā wehewehena:

- iPhone 15: ʻO ka ʻike hou loa o ka poʻokela poʻokela poʻokela o Apple, i manaʻo ʻia e wehe ʻia i ka hanana kīʻaha makahiki o ka hui.

- Apple Watch Series 9: ʻO ka mana hou o ka wati akamai a Apple, i manaʻo ʻia e hoʻomaka i ka hanana kī.

– Ke Keʻena ʻOihana Hoʻokolokolo (DOJ): ʻO ke keʻena hoʻokō federal federal ke kuleana no ka hoʻokō ʻana i ke kānāwai a me ka lawelawe ʻana i ka hoʻoponopono.

- Monopoly: Hana ʻia inā loaʻa i kahi hui hoʻokahi ka mana kūʻokoʻa ma luna o kahi mākeke a ʻoihana paha, e alakaʻi pinepine ana i ka ʻano kūʻē i ka hoʻokūkū.

- Antitrust: E pili ana i nā kānāwai a me nā hoʻoponopono i hoʻolālā ʻia e pale i nā monopolies a paipai i ka hoʻokūkū kūpono ma ka mākeke.

Sources:

- ʻAʻohe URL - ʻatikala kumu mai Yahoo Finance Live