Aloha ʻoe i ka iPhone 13 Mini: Ua hāʻule ʻo Apple i kāna kelepona liʻiliʻi loa

Ua hoʻopau ʻo Apple i ka iPhone 13 Mini, ma hope o ka hopena e like me kona mua, ka iPhone 12 Mini. Ua wehe ʻia ke kelepona liʻiliʻi liʻiliʻi mai ka laina o Apple, e waiho ana i kahi lumi no ka iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 14, iPhone 13, a me ka lua o ka hanauna iPhone SE (2022).

ʻO ka iPhone 12 Mini, i hoʻopuka ʻia ma 2020, loaʻa nā loiloi like ʻole. ʻOiai ʻo kekahi, me ka mea kākau o kēia ʻatikala, he poʻe pā o ka nui compact, nui nā mea hoʻohana i hōʻino ʻia i ke ola pākaukau a me ka pale ʻoki. ʻO ka hopena, ua hoʻemi ʻo Apple i ka hana ʻana o ka iPhone 12 Mini e 70 pakeneka ma lalo o hoʻokahi makahiki.

Me ka hoʻopau ʻana o ka iPhone 13 Mini, loaʻa i nā mea hoihoi liʻiliʻi kekahi mau koho. Ke hāʻawi mau nei nā mea kūʻai aku ʻekolu a me nā mea lawe e like me Amazon i ka iPhone 13 Mini no ke kūʻai. Eia kekahi, aia nā kelepona Android liʻiliʻi maikaʻi i loaʻa, a me ka iPhone SE lua o ka hoʻolālā kālā, e hōʻike ana i ka pale 4.7-inihi akā nele kekahi o nā hiʻohiʻona holomua i loaʻa i ka hoʻohālikelike Mini i hoʻopau ʻia, e like me nā kāmera ʻelua. ʻO MagSafe, ultra-wideband 5G, a me Face ID.

ʻOiai ua hoʻoholo ʻo Apple e neʻe aku mai ka hana ʻana i nā kelepona liʻiliʻi, aia nō nā koho ʻē aʻe no ka poʻe makemake i kahi hāmeʻa compact. ʻO ka hoʻopau ʻana i ka iPhone 13 Mini e hōʻino paha i kekahi, akā aia nō nā koho i loaʻa i ka mākeke no ka poʻe e ʻimi nei i kahi kelepona liʻiliʻi.

Nā wehewehena:

- iPhone 13 Mini: ʻO ka liʻiliʻi liʻiliʻi o ka iPhone 13, i hoʻolauna ʻia e Apple i kā lākou laina o nā kelepona.

- iPhone SE: ʻO kahi hiʻohiʻona iPhone pili kālā me ka liʻiliʻi liʻiliʻi, e hoʻolako pinepine i nā mea hoʻohana i makemake i nā polokalamu paʻa.

Source: Sheena Vasani, The Verge.