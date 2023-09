Hoʻopuka ʻo Apple i ka hōʻano hou ʻana i nā lako polokalamu pilikia e hoʻoponopono i ka Pegasus Spyware Attack

Ua hoʻokuʻu ʻo Apple i kahi polokalamu hoʻoponopono pilikia ma hope o ka ʻike ʻana i kahi nāwaliwali i ʻike ʻole ʻia e hiki ai i ka hui NSO o Israel ke hoʻokomo mamao i kāna spyware Pegasus ma iPhones a me iPads. ʻO ka nāwaliwali, i ʻike ʻia he lā ʻole, hiki i nā mea kūʻai aku NSO, me nā ʻāina e like me Saudi Arabia, Rwanda, a me Mexico, e hūnā i nā code hewa i loko o nā kiʻi i hoʻouna ʻia ma o iMessage. E hāʻawi kēia code i ka Pegasus spyware i ka mana piha ma luna o ka hāmeʻa. He spyware ikaika ʻo Pegasus e hiki ke komo ʻole i nā hana o kahi mea hana, e like me ka heluhelu ʻana i nā memo i hoʻopili ʻia, ka hoʻōla ʻana i ka pahupaʻikiʻi a me ka microphone ma kahi mamao, a me ka nānā ʻana i kahi o ka mea.

ʻO ka loaʻa ʻana o kēia haʻahaʻa ua koi ʻo Apple e hoʻopuka i kahi patch, kahi i ʻōlelo ai i kahi nāwaliwali ʻokoʻa e pili ana iā Apple Wallet. ʻAʻole hāʻawi ka hui i nā kikoʻī hou aʻe akā ua hoʻokūpaʻa i ka mea nui o ka hoʻonui ʻana no nā piliona o nā mea hoʻohana iPhone. Hōʻike kēia hanana i ka pāʻani pipi-a-iole e hoʻomau nei ma waena o nā ʻoihana ʻenehana nui, e like me Apple, a me nā mea hana spyware, i hoʻokumu nui ʻia ma ʻIseraʻela, nāna e hoʻohana i nā nāwaliwali ʻike ʻole no nā kumu nānā. Hoʻohana pinepine nā keʻena aupuni i kēia mau nāwaliwali e nānā huna i nā pahuhopu.

Ua ʻōlelo mua ʻo NSO Group, ka hui ma hope o Pegasus, ua manaʻo ʻia kāna huahana no ka counterterrorism a me ka hakakā ʻana i ka hewa i hoʻonohonoho ʻia. Eia naʻe, ua ʻike ʻia ka haʻahaʻa o kēia manawa e ka University of Toronto's Citizen Lab, i loaʻa iā ia ma ke kelepona o kahi limahana ma Wakinekona, DC o kahi hui kīwila me nā keʻena honua. Ua hōʻike aku ʻo Citizen Lab i ka noho ʻana o Pegasus ma nā polokalamu o ka poʻe kūʻē, nā mea nūpepa, nā loio, a me nā alakaʻi kūʻē i nā ʻāina me nā moʻolelo pono kanaka.

ʻO ka loaʻa ʻana o kēia haʻahaʻa hou e hōʻike ana i ka hiki o NSO ke ʻimi i nā nāwaliwali kakaʻikahi i nā ʻōnaehana hana maʻalahi, ʻoiai ma waena o nā pilikia kālā i hopena mai nā hoʻopaʻi aupuni o US. ʻO NSO, i hoʻohana nui ʻia e nā lālā o ka pūʻali koa ʻIseraʻela i mua o nā pūʻali naʻauao hōʻailona, ​​ua kūʻai ʻia he $1 biliona e kāna poʻe kākoʻo pilikino. Eia nō naʻe, ʻo kahi hack 2019 e kuhikuhi ana i ka platform memo WhatsApp i hopena i ka hana kānāwai mai ka mea nona WhatsApp, ʻo Meta, me Apple, Amazon, a me nā ʻenehana ʻenehana ʻē aʻe. Ua hoʻopaʻapaʻa ʻo NSO e hoʻokuʻu ʻia kāna mau hana mai ka nānā ʻana i ke kānāwai no ka mea ua hoʻohana ʻia kāna polokalamu e nā aupuni mōʻī, a ʻaʻohe ʻike o ka hui ma luna o nā pahuhopu o ka spyware.

I nā pule i hala iho nei, ma kahi o ʻekolu mau kānaka, ʻo ia hoʻi kahi mea hoʻolaha politika i hoʻokumu ʻia ma UK no ka Daily Mail, i loaʻa i nā leka mai Apple e hōʻike ana i kā lākou kelepona i manaʻo ʻia e nā mea hana mokuʻāina. ʻAʻole maopopo ʻole inā no kēia mau hoʻouka ʻana mai nā ʻōnaehana NSO a i ʻole nā ​​​​mea hoʻokūkū.