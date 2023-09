ʻAʻohe iPads hou i manaʻo ʻia mai Apple a hiki i 2024, e like me ka mea kākau Ming-Chi Kuo

Ua ʻōlelo ʻo Apple analyst Ming-Chi Kuo ʻaʻole hiki i ka hui ke hoʻokuʻu i nā hiʻohiʻona iPad hou ma mua o ka hopena o 2024. Hiki paha i kēia nūhou ke hoʻopōʻino i ka poʻe e kali nei i kahi hoʻolaha iPad hou i ka wā e hiki mai ana.

ʻOiai ua paʻa ʻo Apple i ka hanana Wonderlust, ua kālele ʻia i ka wehe ʻana i nā iPhones hou, Apple Watches, a me nā AirPods paha. Ua manaʻo ʻia ka manaʻo e hiki ke hōʻano hou i ka iPad ma ʻOkakopa, e like me ka Bloomberg's Mark Gurman. Ua ʻōlelo pū ʻo Gurman e manaʻo koke ʻia kahi iPad Air hou, ʻoiai ʻo ka hōʻoluʻolu hope loa no kēia kumu hoʻohālike i ka hoʻomaka ʻana o 2022. Eia naʻe, ʻo ka mea hou i ʻoi aku ka nui o ka iPad Pro, e hōʻike ana i nā pahu M3 a me nā pale OLED, ua hoʻonohonoho ʻia e hoʻokuʻu ʻia aʻe. makahiki. ʻO ka iPad Pro hou loa i hōʻea i ʻOkakopa 2022.

ʻAʻole hāʻawi ʻo Apple i nā ʻōlelo manaʻo e pili ana i ka hoʻokuʻu ʻana o nā iPads hou.

Ma kahi o ka lohi o ka hoʻokuʻu ʻana o iPad hou, ua hōʻike mua ʻo Kuo ʻaʻole e loaʻa ka laina Apple's MacBook i lako me M3 chips i kēia makahiki. Hiki paha iā Apple ke hoʻokipa i kahi hanana i ka hoʻomaka ʻana o 2024 e hoʻolauna i nā iPads hou a me nā Macs pū, akā he kuhi wale kēia.

Sources:

– Jay Peters. "ʻAʻole paha e hoʻokuʻu ʻo Apple i kahi iPad hou a hiki i 2024, wahi a ka mea loiloi" - The Verge

– Mark Gurman. "MacRumors" - YouTube

