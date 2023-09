Hoʻolaha ʻo Apple i kahi hihia hoʻopiʻi USB-C no AirPods Pro

Ua hoʻolaha ʻo Apple e hele mai ana ka AirPods Pro me kahi pahu hoʻopiʻi USB-C, e ʻae ana i nā mea hoʻohana e hoʻopaʻa i kā lākou mau pepeiao me ka hoʻohana ʻana i ke kaula like me kā lākou iPhone 15 hou. ka Mac, iPad, iPhone, a me nā mea ʻē aʻe.

I ka wā ma mua, ua hoʻohana ʻia nā earbuds poʻokela o Apple i nā awa hoʻouka uila. Me ka hoʻololi ʻana i ka USB-C, hiki i nā mea hoʻohana ke hoʻopiʻi maʻalahi i kā lākou AirPods Pro me ka hoʻohana ʻana i ke kelepona like me kā lākou iPhone 15 hou.

ʻOiai ke hoʻololi nei ka AirPods Pro i USB-C, he mea nui ia e hoʻomaopopo ʻaʻole e loaʻa i nā headphone AirPods maʻamau a me nā AirPods Max kahi loiloi USB-C i kēia manawa. Eia naʻe, ua hōʻike ʻia nā lono e hiki ke hoʻonui ʻia nā huahana ʻelua i kekahi manawa i ka makahiki aʻe.

Hōʻike kēia hoʻolaha i ka hoʻokō ʻana o Apple i ka mea hoʻohui USB-C a me kona ulu nui ʻana i ka ʻoihana ʻenehana. Hāʻawi ʻo USB-C i nā pōmaikaʻi he nui, me ka wikiwiki o ka hoʻouka ʻana, hoʻomaikaʻi ʻia ka nui o ka hoʻoili ʻana i ka ʻikepili, a me ka hoʻonui ʻana i ka hoʻohālikelike ʻana me nā ʻano mea like ʻole.

Me ka USB-C charging case no AirPods Pro, mālama ʻo Apple i nā pono o kāna mau mea kūʻai aku i loaʻa a hoʻolālā paha e kūʻai i ka iPhone 15 hou. ʻO kēia hoʻohui e hoʻomaʻamaʻa i ke kaʻina hana a hoʻopau i ka pono o nā kaula hou a i ʻole nā ​​​​mea hoʻololi.

