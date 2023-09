ʻO ka hanana Press e hiki mai ana a Apple: He aha kā mākou e manaʻo ai?

Ke hoʻomākaukau nei ʻo Apple no kāna hanana paʻi i manaʻo nui ʻia, e hana ʻia ma ke keʻena nui o ka hui ma Cupertino, Kaleponi. ʻOiai ʻo ka hanana iPhone makahiki e pili pinepine ana i ka hoʻonui hou ʻana, i kēia makahiki ua manaʻo ʻia ʻo Apple e hoʻolauna i ka USB-C charging i kāna mau kelepona no ka manawa mua. E kūlike kēia neʻe ʻana me ke kānāwai hou o ka European Union e koi ana i nā mea liʻiliʻi āpau e kākoʻo i ka USB-C charging e 2024.

ʻAʻole hiki i ka hoʻopaʻa ʻia ʻana o ka hoʻopiʻi USB-C ke hoʻololi wale i ke kaʻina hana ma nā ʻano like ʻole a me nā hōʻailona akā e hōʻemi hoʻi i ka nui o nā charger a me nā kelepona e pono ai nā mea kūʻai aku e hakakā. Manaʻo ka poʻe loiloi he mea nui kēia hoʻololi i ka hoʻolālā iPhone, akā ʻaʻole ia he mea koʻikoʻi.

Ma kahi o ka hoʻopiʻi USB-C, ua ʻōlelo ʻia ka laina iPhone 15 e hōʻike i ka hiʻohiʻona "Dynamic Island", e hoʻololi ana i ka notch ma luna o ka pale. ʻO ka iPhone 15 Pro a me 15 Pro Max mau hiʻohiʻona kiʻekiʻe e manaʻo ʻia e loaʻa nā hiʻohiʻona hou, me kahi lens periscope i hope no ka hoʻonui ʻana i ka optical zoom a me kahi pahu titanium no kahi mea māmā a lahilahi. Manaʻo ʻia kēia mau hiʻohiʻona e hoʻohana ʻia e ka puʻupuʻu A17 hou o Apple, e hāʻawi ana i ka wikiwiki wikiwiki a me ke ola pākaukau lōʻihi.

Hiki i ka hanana paʻi ke hāʻawi i nā mea hou e pili ana i ka headset ʻoiaʻiʻo hui ʻia o Apple, ʻo ka Vision Pro, i hoʻonohonoho ʻia e hoʻomaka i 2024. Hiki iā Apple ke hoʻohenehene i nā hiʻohiʻona hou a me nā hui pū ʻana no kēia huahana futuristic.

Eia kekahi, e wehe paha ʻo Apple i kāna Apple Watches hou, me ka Apple Watch Series 9, me ka iPhones hou. Hiki i ka hui ke hōʻike i kāna mau AirPods e hiki mai ana me kahi hihia hoʻopiʻi USB-C-compatible. Hiki ke hoʻolaha ʻia nā lā hoʻomaka no nā ʻōnaehana hana e hiki mai ana, e like me iOS 17.

Eia naʻe, ʻaʻole manaʻo ʻia ka hanana e hōʻike i nā iPads hou a i ʻole nā ​​kamepiula Mac, ʻoiai ke manaʻo nei nā mea loiloi i kēlā mau hoʻolaha e hiki mai i ʻOkakopa. Pēlā nō, ʻaʻole wānana ʻia ʻo Apple e hoʻokuʻu i kahi hāmeʻa hiki ke hoʻokūkū me nā makana a Samsung a me Google.

I ka hōʻuluʻulu ʻana, hoʻohiki ka hanana paʻi a Apple e hiki mai ana i nā mea hou a me nā loli, me ka hoʻokomo ʻana o ka USB-C charging i iPhones he mea koʻikoʻi nui. Hiki i nā mea kūʻai ke nānā i mua i nā hiʻohiʻona hou i ka lineup iPhone 15, a me nā ʻakaʻaka no ka Vision Pro mixed reality headset. Hoʻolālā ʻia ka hanana ma ke keʻena nui o Apple a e hoʻolaha ʻia ma kā lākou pūnaewele.

