ʻO ka hoʻopukapuka huna a Apple ma Generative AI

Ma ka ho'āʻo e hoʻomau i nā mea hoʻokūkū nui e like me Amazon, Google, a me Meta, ua hōʻike ʻia ʻo Apple i hoʻolaʻa i nā kumuwaiwai koʻikoʻi i ka hoʻomohala ʻana i ka naʻauao artificial (AI). ʻOiai ua hoʻokuʻu nā hui ʻē aʻe i kā lākou mau mea hana AI ma mua o hoʻokahi makahiki i hala aku nei, ua lawe ʻo Apple i kona manawa e hoʻopiha i kāna mau makana. I kēia manawa, ʻōlelo ʻia ka ʻenehana nui e hoʻolilo i nā miliona kālā i ka lā ma ka hoʻomohala ʻana o AI.

Wahi a The Information, he nui nā hui o Apple e hana ana ma nā ʻano hoʻohālike AI. Ke nānā nei kekahi o kēia mau pūʻulu i kahi hiʻohiʻona kiʻi kiʻi, aʻo kekahi e hana ana i kahi hiʻohiʻona multimodal e hiki ke mālama i nā kikokikona a me nā ʻikepili ʻike. Eia kekahi, aia kahi hui AI kamaʻilio e alakaʻi ʻia e John Giannandrea, ka pelekikena koʻikoʻi o Apple o Machine Learning a me AI Strategy, ka mea i lawe mua ʻia e hoʻomaikaʻi iā Siri.

Hiki i kēia mau hiʻohiʻona AI ke hoʻokaʻawale i nā hana ma o Siri a hiki ke hoʻohana ʻia ma ke ʻano he chatbots lawelawe lawelawe AI no AppleCare. ʻO ka kumu hoʻohālike kumu nui loa o Apple, i kapa ʻia ʻo 'Ajax GPT', ua ʻoi aku ma mua o OpenAI's GPT 3.5, ka mea i mana i ka mana manuahi o ChatGPT, ma ke ʻano o ka mana a me ka hiki. Ua ʻōlelo ʻia ʻo Ajax GPT ma mua o 200 billion mau ʻāpana, ʻoiai ʻo GPT 3.5 aia ma kahi o 175 billion mau ʻāpana.

Eia nō naʻe, ʻo ka hoʻomohala ʻana i nā hiʻohiʻona ʻōlelo nui e like me Ajax GPT e hele mai me nā kumukūʻai nui. Pono ke kaʻina hoʻomaʻamaʻa ʻana i ka lako waiwai nui, ka nui o ka ʻikepili, a me ka nui o ka ikehu. ʻOiai nā pilikia kālā a me ka logistic e pili ana, hoʻomau ʻo Apple i ka hoʻopukapuka nui ʻana i ka generative AI me ka ʻole o ka hoʻolaha ʻana i kāna holomua.

Me kēia waiwai nui ma AI, manaʻo ʻo Apple e hoʻomau i ka hoʻokūkū ma ke kahua e ulu wikiwiki nei. Ma ka hoʻohana ʻana i ka generative AI, manaʻo ka hui e hāʻawi i nā hiʻohiʻona kūʻokoʻa a me nā mea hou i kāna mea kūʻai aku, e hoʻokaʻawale iā ia iho mai kāna mau hoa hakakā.

