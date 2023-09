Hoʻolauna ʻo iOS 17 i nā hiʻohiʻona hou: StandBy Mode, Live Voicemail, a me nā mea hou aku

ʻO iOS 17, ka ʻōnaehana hana hou loa mai Apple, ua hoʻonohonoho ʻia e loaʻa i ka lehulehu ma ka lā 18 Kepakemapa. I ka wā o ka hanana iPhone 15 o Apple, ua hoʻolaha ka hui i ka hōʻea ʻana o iOS 17, i hōʻike mua ʻia ma ka Worldwide Developers Conference (WWDC) i Iune.

Hiki i nā mea hoʻohana iPhone ke nānā i mua i ka nui o nā hiʻohiʻona hou me ka hoʻokuʻu ʻana o iOS 17. ʻO ka mode StandBy kahi mea hoʻohui kaulana, hiki i nā mea hoʻohana ke hoʻololi i kā lākou iPhones i kahi uaki moe ke kau ʻia ma kona ʻaoʻao. Hāʻawi ka hiʻohiʻona Live Voicemail i kahi lawelawe transcription handy, e hōʻike ana i kahi transcript ola o nā leo leo i ka wā e hoʻopaʻa ʻia ana. Ua loaʻa nō hoʻi ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka Autocorrect a me ka unuhi leo, e hoʻonui ana i ka ʻike mea hoʻohana.

Eia kekahi, hiki ke ho'āla ʻia ʻo Siri me ka ʻole o ka ʻōlelo ʻana "hey" ma mua. Hoʻohui hou, ua hoʻolauna ʻo iOS 17 i kahi app Journal hou, e hāʻawi ana i nā mea hoʻohana i ka hiki ke hana i nā mea hoʻopili maʻamau a hoʻonohonoho i nā leka hoʻopili. Hiki i ka NameDrop hiʻohiʻona maʻalahi ke kaʻana like ʻana i ka ʻike ma o AirDrop ma ka lawe ʻana i ʻelua mau mea iPhone.

No nā mea hoʻohana iPad, e hoʻokuʻu ʻia ka mana piha o ka iPadOS 17 ma Kepakemapa 18th. Hoʻonui kēia mea hou i ka pilina widget a hiki i nā mea hoʻohana ke hoʻopilikino i kā lākou mau pale laka. Loaʻa nā hiʻohiʻona iPad kūpono i ka iPad 6th-generation iPad, 5th-generation iPad mini, 3rd-generation iPad Air, a me 2nd-generation iPad Pro 12.9-inch models or later.

Eia nō naʻe, he mea nui e hoʻomaopopo ʻaʻole hiki ke loaʻa nā hiʻohiʻona a pau o iOS 17 ma kēlā me kēia ʻāina a i ʻole ka ʻāina. Manaʻo ʻo Apple i nā mea hoʻohana e nānā i kāna pūnaewele no ka ʻike kikoʻī e pili ana i ka loaʻa o nā hiʻohiʻona.

I ka hopena, hōʻike ʻo iOS 17 i nā hiʻohiʻona hou no nā mea hoʻohana iPhone, e like me ke ʻano StandBy, Live Voicemail, a me ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka hana Siri. ʻO ka hoʻokuʻu ʻana o iPadOS 17 e lawe mai i nā mea hoʻonui i nā ʻike mea hoʻohana iPad. Hiki i nā poʻe hoihoi Apple ke nānā i mua i ka ʻimi ʻana i kēia mau hiʻohiʻona hou a me nā mea hou i ka wā e loaʻa ai nā ʻōnaehana hana no ka hoʻoiho.

Sources:

– Apple (www.apple.com)

– TechRadar (www.techradar.com)