Hoʻolaha ʻo Apple i ka iPhone 15 a me Apple Watch ma ka hanana hoʻolaha makahiki

Ua mālama ʻo Apple i kāna hanana hoʻolaha iPhone makahiki ma Apple Park ma Cupertino, Kaleponi, e wehe ana i ka iPhone 15 a me iPhone 15 Plus. Ua hōʻike pū ʻia ka hanana i ka Apple Watch hou, i hana ʻia me 95% titanium.

ʻO kahi hoʻololi koʻikoʻi i ka laina huahana o Apple ʻo ka neʻe ʻana mai ka ʻili i mea waiwai. Ua hoʻolauna ka hui i nā hui hou a me nā kala e pili ana i ka fiber a me ka plastic, e hōʻike ana i kā lākou kūpaʻa i ka hoʻohana ʻana i nā mea hana hou. Hōʻike kēia neʻe i ka haʻalele ʻana mai ka Apple Watch mua i hoʻokuʻu ʻia ma 2014, ka mea i koʻikoʻi i ke ʻano a me ka hoʻopau nani e like me ka ʻili.

Hōʻike ka iPhone 15 a me iPhone 15 Plus i ka Dynamic Island, kahi hiʻohiʻona i hoʻokomo ʻia i ka iPhone 14 Plus ma mua. Loaʻa kēia ʻenehana hōʻike ikaika ma nā hiʻohiʻona kiʻekiʻe a me haʻahaʻa o ka iPhone 15.

Ua wehe ʻia ka iPhone 15 i kahi wikiō preview, e hōʻike ana i kāna mau kala hou: muted pink, yellow, green, blue, and black. ʻO Tim Cook, ka Luna Nui o Apple, i hōʻike i ka hoʻohui hou loa i ka laina iPhone.

Ma ke ʻano o ke kumukūʻai, e kūʻai ʻia ka Apple Watch Ultra 2 ma $799, ka Series 9 ma $399, a me ka lua o ka hanauna SE ma $249.

Ke hoʻololi nei ʻo Apple i kāna mau pūʻulu no ka Apple Watch. Me ka nānā ʻana i ka hoʻomau ʻana i ke kaiapuni, ua hoʻolauna ka hui i nā kaula i ulana maikaʻi ʻia he 100% ʻole ka ʻili. Ua hui pū ʻo Apple me ka brand luxury Hermès ma nā hui hou ʻehā a hoʻolaha i kahi hui pū me ka brand lole haʻuki Nike.

ʻO ka mea koʻikoʻi o ka Apple Watch Ultra 2 hou ʻo ia kāna puʻupuʻu S9, e hiki ai ke ʻimi pololei ma o ka lua o ka hanauna ultra-wideband architecture. Hāʻawi ia i kahi hōʻike hou e hiki ai i 3,000 nits, 72 mau hola o ke ola pākaukau, a me 95% recycled titanium.

Ua hōʻike ʻia nā hana kaiapuni a Apple i ka wā o ka hanana. Ua kūkākūkā mua ka luna hoʻomalu o ka Environmental Protection Agency a me ka luna o Apple ʻo Lisa Jackson i ka hoʻokō ʻana o ka hui e hoʻomaʻemaʻe i ka ikehu a me ka hōʻemi ʻana i nā hoʻokuʻu ʻana i kāna kaulahao lako.

I loko o kahi wikiō e pili ana i nā hana kaiapuni a Apple, ua hana ka mea hana keaka ʻo Octavia Spencer i kahi ʻano cameo ma ke ʻano he "Mother Nature," me Tim Cook lāua ʻo Lisa Jackson.

Ua ʻike ʻia ka manaʻo o Apple i ka naʻauao artificial me ka hoʻomaka ʻana o ka "neural engine," he AI ​​accelerator i hoʻokomo ʻia i loko o kāna mau pahu. Hoʻonui kēia ʻenehana i ka hiki ke aʻo ʻana i ka mīkini aʻo ka hoʻohana ʻana i ka mana, hoʻokaʻawale iā Apple mai nā mea hoʻokūkū e like me OpenAI a me Google.

Ua hoʻolaha pū ʻia nā hiʻohiʻona hou no ka Apple Watch, me ka Double Tap, e hiki ai i nā mea hoʻohana ke launa pū me ka hāmeʻa me ka hoʻohana ʻana i ko lākou manamana lima a me ka manamana lima me ka ʻole o ka pā ʻana i ka pale. Ua hoʻomaikaʻi ʻia ka hiʻohiʻona ʻo "Find My iPhone" e hāʻawi i ka ʻike wahi kūpono.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, hōʻike ka hanana hoʻolaha makahiki o Apple i kāna mau mea hou i nā kelepona a me nā wati, e hōʻike ana i ka hoʻokō ʻana o ka ʻoihana i ka hoʻomau, AI, a me ka ʻike mea hoʻohana.

