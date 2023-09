ʻO Apple a me AAA Partner e lawe mai i ke kōkua alanui i ka Satellite-Powered Roadside i iPhones

Ua hoʻolaha ʻo Apple i kahi hui hou me AAA e lawe mai i ke kōkua alanui i ka satellite-powered Roadside Assistance i ka iPhone 15 a me ka iPhone 14. Hoʻonui kēia hiʻohiʻona i ka Emergency SOS ma o ka satellite, i hoʻokomo ʻia me ka iPhone 14. Me kēia lawelawe hou, hiki i nā mea hoʻohana iPhone. i kēia manawa e loaʻa i ke kōkua no nā pilikia kaʻa e like me ke kaʻa paʻa a i ʻole ka pau ʻana o ke kinoea ke hele lākou ma waho o ke kelepona.

Ke hoʻāla nei i kahi iPhone 14 a i ʻole iPhone 15 hou, e loaʻa i nā mea hoʻohana ʻelua makahiki o ke komo manuahi i ka Emergency SOS a me ke kōkua alanui. Ua uhi ʻia nā lawelawe i hāʻawi ʻia ma o kēia hiʻohiʻona ma lalo o nā huaʻōlelo lālā AAA no nā lālā AAA, a i ʻole i loaʻa ma ke kumu uku-hoʻohana no nā lālā ʻole.

No ke komo ʻana i ka lawelawe Roadside Assistance, hiki i nā mea hoʻohana ke paʻi maʻalahi iā AAA no ke kōkua i nā pilikia pilikia e like me ka laka ʻana i waho o kā lākou kaʻa a i ʻole ka pau ʻana o ka wahie. Hoʻohana kēia hiʻohiʻona i ka Apple's Emergency Text ma o ke koho satellite ke loaʻa ʻole ka uhi kelepona a i ʻole Wi-Fi.

Ke hoʻopili ka mea hoʻohana iā AAA no ke kōkua, e ʻike ʻia kahi nīnau nīnau pōkole ma ka pale e hōʻiliʻili i nā kikoʻī koʻikoʻi. Hiki ke hoʻouna ʻia kēia mau kikoʻī ma o ka satellite iā AAA, nāna e hoʻouna i kahi leka pololei i ka mea hoʻohana a hoʻouna i ke kōkua i ko lākou wahi. Eia nō naʻe, he mea nui e hoʻomaopopo i kēia hiʻohiʻona ukali e pono i kahi laina o ka ʻike maka i ka lewa, no laila ʻaʻole ia e hana ma nā wahi ululāʻau nui a i ʻole nā ​​​​wahi ʻē aʻe me nā ʻike keakea.

ʻOiai ʻaʻole i hoʻolaha ʻo Apple i ke kumukūʻai no Emergency SOS ma hope o nā makahiki ʻelua, he mea hoʻohui maikaʻi ia no nā mea hoʻohana iPhone e ʻike paha iā lākou iho i ke kōkua ma nā wahi mamao a i ʻole nā ​​​​kūlana kahi i loaʻa ʻole ai nā ʻano kamaʻilio kuʻuna.

Nā Puna: Apple, AAA