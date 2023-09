Piʻi ʻo Apple Shares ma mua o ka hanana hoʻolaha huahana

Ua ʻike nā ʻāpana ʻo Apple i ka piʻi ʻana o ke kālepa ma mua o ka mākeke ʻoiai ke hoʻomākaukau nei ka ʻenehana nui e wehe i kāna laina hou o nā huahana i kahi hanana hoʻolaha i manaʻo nui ʻia. ʻO ka hanana, i kapa ʻia ʻo 'Wonderlust', ua hoʻonohonoho ʻia e mālama ʻia ma ka Apple Campus ma Cupertino, Kaleponi a e hōʻike i nā mea hou ma waena o ka hui huahana Apple, me ka wehe ʻana o ka iPhone 15.

Manaʻo ʻia ka hanana hoʻolaha huahana e alakaʻi ʻia e CEO Tim Cook, nāna e hoʻolauna i ka hanauna hou o nā iPhones iconic Apple. Ke kali nei ka poʻe hoihoi o Apple a me nā mea hoʻohana ʻenehana i kēia hanana, me ka manaʻo e ʻike i nā hiʻohiʻona hou a me nā hoʻomaikaʻi e hāʻawi ʻia e ka iPhone 15.

Ua lōʻihi ka iPhone i kahi huahana hae no Apple, a ʻo kēlā me kēia ʻano hou e lawe pū me ia i nā manaʻolana kiʻekiʻe. Ua ʻōlelo ʻia ka iPhone 15 e loaʻa i nā hiʻohiʻona groundbreaking, me kahi ʻōnaehana kāmela i hoʻonui ʻia, kahi ʻōnaehana wikiwiki, a hoʻomaikaʻi i ke ola pākaukau. Manaʻo ʻia kēia mau mea hoʻonui e hoʻoikaika i ke kūlana o Apple ma ke ʻano he alakaʻi i ka ʻoihana kelepona.

Ke hoʻokokoke mai nei ka hanana hoʻolaha, e ulu mau ana ka hauʻoli a me ka manaʻolana i waena o nā mea hoʻopukapuka a me nā mea kūʻai aku. Hiki i ka kūleʻa o ka iPhone 15 ke loaʻa i ka hopena koʻikoʻi i ka hana kālā a Apple a me ke kū ʻana o ka mākeke holoʻokoʻa.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, ke piʻi nei nā ʻāpana Apple ma mua o ka hanana hoʻolaha huahana, e hōʻike ana i ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ka hoihoi a me ka manaʻolana e hoʻopuni ana i nā makana hou a ka hui. Ke nānā nui nei nā mea hoʻopukapuka e ʻike i ka pane ʻana o ka mākeke i ka iPhone 15 a inā paha e kōkua ia i ka holomua o Apple i ka ʻoihana ʻenehana.

Sources:

- Apple (AAPL) - Loaʻa i ka hōʻike manuahi