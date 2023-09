ʻO Apple iPhone 15 e hiki mai ana: He aha ka mea e manaʻo ai

Ke mākaukau nei ʻo Apple e wehe i kāna iPhone 15 i manaʻo nui ʻia i ka wā o kāna hōʻikeʻike huahana makahiki. Ua ʻike ka ʻenehana nui i ka hāʻule haʻahaʻa o ke kūʻai aku, me ʻekolu mau hapaha o ka emi ʻana o nā helu, e hōʻailona ana i kahi hāʻule ʻē aʻe i ka hapaha o kēia manawa. Ua hopena kēia i ka hāʻule ʻana o ke kumukūʻai kumukūʻai o Apple a me ka pau ʻana o ka ulu ʻana o ka mākeke.

E like me nā mea i hana mua ʻia, ʻaʻole manaʻo ʻia ka iPhone 15 e hōʻike i nā holomua ʻenehana groundbreaking. Akā, e hāʻawi paha ia i nā hoʻomaikaʻi hou i kāna mau chips, pākaukau, a me nā kāmera. Eia nō naʻe, ʻo kahi hoʻololi koʻikoʻi ka hoʻopaʻa ʻana i ka maʻamau USB-C cable, a Apple e hoʻolauna ai no ka hoʻopiʻi.

ʻO kēia hoʻololi ʻana i ka USB-C ke alakaʻi nui ʻia e ke kauoha mai nā mea hoʻoponopono ʻEulopa e koi ana i ka hoʻopau ʻana i nā kaula port Lightning ma 2024. Aia nā manaʻo e pili ana inā e hoʻokō ʻo Apple i kēia hoʻololi ma ka honua a i ʻole e kaupalena ʻia i ka mākeke ʻEulopa. ʻO ka mea pōmaikaʻi, ua loaʻa i nā mea kūʻai aku nā kelepona USB-C ma muli o kā lākou hoʻohana ākea ma nā ʻaoʻao like ʻole, e maʻalahi ka hoʻololi. Hāʻawi pū nā kelepona USB-C i ka wikiwiki o ka hoʻouka ʻana a me ka hoʻoili ʻana i ka ʻikepili i hoʻohālikelike ʻia me nā uwila Uila, i ʻike ʻia he mea maikaʻi no nā mea kūʻai.

Hoʻohui ʻia, hiki i nā hiʻohiʻona iPhone 15 ke hōʻike i kahi hoʻolālā hou, me kahi ʻoki hoʻololi i ke ʻano ma ka pale hōʻike i kapa ʻia ʻo "Dynamic Island." Ua hoʻokomo mua ʻia kēia mea hoʻolālā me nā polokalamu Pro a me Pro Max o ka makahiki i hala. Aia kekahi lono o nā mana Pro a me Pro Max e hoʻokomo ana i kahi lens telephoto-style periscope me kahi zoom optical 6x, e hāʻawi ana i kahi ʻike kamera i hoʻomaikaʻi ʻia no ke kiʻi lōʻihi.

Me kēia mau hoʻonui, wānana ka poʻe loiloi i ka piʻi ʻana o nā kumukūʻai o nā hiʻohiʻona Pro a me Pro Max. Hele mai kēia i ka manawa e hoʻopiʻi nei ka hoʻonui post-pandemic i ka waihona kālā o ka home, e hoʻāʻo ana i ka makemake o ka mea kūʻai aku e uku no nā polokalamu premium.

Ma waho aʻe o nā iPhones hou, manaʻo ʻia ʻo Apple e wehe i kāna mau smartwatches hou loa a me ka ʻōnaehana hana iOS 17 e hiki mai ana. E hoʻolauna ʻo iOS 17 i nā hiʻohiʻona e like me nā transcriptions manawa maoli o nā kelepona i pane ʻole ʻia, e ʻae ana i nā mea hoʻohana e hoʻoholo inā e pane i ke kelepona ma mua o ka hoʻopaʻa ʻia ʻana o ka leo leo.

Ma ka holoʻokoʻa, manaʻo nui ʻia ka hoʻokuʻu ʻana o Apple iPhone 15, ʻoiai me ka nele o nā holomua ʻenehana nui. ʻO ka hoʻopaʻa ʻia ʻana o nā kelepona USB-C, ka hoʻomaikaʻi ʻana i nā kāmela, a me nā hoʻonui polokalamu e manaʻo ʻia e hoʻowalewale i nā mea kūʻai aku a hoʻokele i nā kūʻai.

