Ke noʻonoʻo nei ʻo Apple i kahi piʻi kumukūʻai no iPhone 15 Pro Max: Hōʻike

Wahi a kahi hōʻike hou e TrendForce, ke noʻonoʻo nei ʻo Apple e hoʻonui i ke kumukūʻai o ka iPhone 15 Pro Max a hiki i $ 100. Eia nō naʻe, manaʻo ʻia e noho mau ka waihona waihona waihona no ka iPhone 15 Pro Max ma 128GB. ʻO ia ke kumu inā ʻoe e hoʻolālā nei e kūʻai i ka iPhone 15 Pro Max, pono ʻoe e uku i $1,199 no 128GB o ka waiho ʻana.

ʻO ka mea mahalo, hōʻike pū ka hōʻike ʻaʻole e ʻike ka iPhone 15 Pro i ka piʻi ʻana o ke kumukūʻai a hoʻomau ʻia ke kūʻai ʻia ma $999, ke kumukūʻai like me ka iPhone 14 Pro o ka makahiki i hala. Kūʻē kēia i nā lono i hala aku nei e hele ana nā hiʻohiʻona Pro ʻelua i kahi piʻi kumukūʻai. Eia kekahi, ʻōlelo ka hōʻike e hāʻawi ana nā ʻano kiʻekiʻe loa o ka iPhone 15 Pro a me Pro Max a hiki i ka 1TB o ka waiho ʻana.

ʻOiai ʻaʻole hiki iā mākou ke hōʻoia i ka pololei o kēia mau ʻōlelo a hiki i ka hoʻomaka ʻana o Apple i ka iPhone 15 series, pono e hoʻomaopopo ʻia ka piʻi ʻana o ke kumukūʻai no ka iPhone 15 Pro Max hiki ke hoʻāpono ʻia inā hele mai ia me kahi chassis titanium a me kahi lens periscope, e like me ka lono. . ʻO ka iPhone 15 lineup e manaʻo ʻia e hele mai me ka hoʻonui ʻana i nā lako a me nā polokalamu, me ka chipset A17 Bionic, nā hiʻohiʻona iOS 17, ka hoʻouka wikiwiki ʻana o USB-C, kākoʻo Thunderbolt 4, a me nā mea hou aku.

Inā makemake ʻoe e aʻo hou aʻe, e hoʻomau no ka hoʻolaha ola ʻana o Beebom o ka hanana hoʻolaha ʻo Kepakemapa 12. I kēia manawa, hiki iā ʻoe ke heluhelu i kā mākou ʻatikala hoʻolaʻa ma ka iPhone 15 mau manaʻolana a kaʻana like i kou mau manaʻo i nā hiʻohiʻona e hiki mai ana.

Nā wehewehena:

- USB Type-C: kahi mea hoʻopili USB āpau e hiki ke hoʻouna i ka mana a me ka ʻikepili i nā wikiwiki kiʻekiʻe.

- Nā Bezels: ke kiʻi a puni ka hōʻike ma kahi hāmeʻa.

- TrendForce: he mea hoʻolako i ka ʻike mākeke a me nā lawelawe kūkākūkā.

Sources:

- 9to5Mac hōʻike ma o TrendForce (kumu o ka ʻike)

- Beebom (ka uhi o ka hanana hoʻolaha)