Hōʻike ʻo Apple i nā hoʻomaikaʻi hoihoi a me ka piʻi ʻana o ke kumu kūʻai no iPhone 15 Pro a me Pro Max

Hoʻonohonoho ʻia ʻo Apple e hōʻike i kāna laina hou o nā huahana i ka hanana "Wonderlust" e hiki mai ana, e hōʻike ana i ka iPhone 15 Pro a me iPhone 15 Pro Max. Me kēia mau kelepona hou, hiki i nā mea kūʻai ke manaʻo e ʻike i ka Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2, AirPods Pro hou, a me nā mea hou aku. Eia nō naʻe, ʻo ia nā hoʻololi a Apple i mālama ai no nā hiʻohiʻona iPhone hou i hopu i ka manaʻo o kēlā me kēia, ʻoi aku ka piʻi ʻana o ke kumukūʻai.

ʻO kekahi o nā kumu nui o ka piʻi ʻana o ke kumukūʻai o ka iPhone 15 Pro a me Pro Max ʻo ka hoʻolauna ʻana i nā hoʻonui hoihoi. He hoʻolālā koʻikoʻi ʻo Apple no ka iPhone 15 lineup, me ka hoʻololi ʻana mai Lightning a USB-C, kākoʻo no ka Qi 2 wireless charging, kahi pihi mute programmable me kahi hana pihi Action ma nā hiʻohiʻona Pro, ma waena o nā hiʻohiʻona.

Ua hōʻike ʻia kahi hōʻike hou mai Digitimes e ʻike paha ka iPhone 15 Pro i ka piʻi nui o ke kumukūʻai ma muli o ʻelua mau hoʻonui nui. ʻO ka mea mua, ke noʻonoʻo nei ʻo Apple i ka hoʻololi ʻana mai ke kila kila i ka titanium chassis, hiki ke hoʻonui i nā kumukūʻai hana. ʻO ka lua, hiki i ka Pro Max ke hōʻike wale i ka hoʻonui ʻana i ka lens periscope, e ʻae iā 5-6x optical zoom, me kekahi mau kumu e kuhi ana i ka hiki ke hiki i ka 10x optical zoom.

I ka ʻōlelo o ke kumukūʻai, hiki i ka iPhone 15 Pro a me Pro Max ke lilo i mau hiʻohiʻona iPhone nui loa a hiki i kēia lā. Hiki ke hoʻonui i ke kumukūʻai o ka Pro Max ma ka $200 ka hoʻohui ʻana o ke kāmele optical zoom hou. Wahi a Forbes, ʻo ke kumukūʻai i manaʻo ʻia no ka lineup iPhone 15 penei: iPhone 15 e hoʻomaka ana mai $799, iPhone 15 Plus e hoʻomaka ana mai $899, iPhone 15 Pro e hoʻomaka ana mai $1,099, a me iPhone 15 Pro Max e hoʻomaka ana mai $1,299.

ʻO ka hoʻoholo a Apple e hoʻokō i kēia mau hoʻololi i manaʻo ʻia he neʻe hoʻolālā e kaulike i ka noi ma kāna mau hiʻohiʻona iPhone. I ka pōʻai mua, ua kūʻai aku nā hiʻohiʻona Pro a me Pro Max i nā hiʻohiʻona iPhone a me Plus ma muli o kahi ʻokoʻa liʻiliʻi. Ma ka hoʻonui ʻana i ke kaʻina kumu kūʻai ma waena o nā hiʻohiʻona Pro a me non-Pro, manaʻo ʻo Apple e hoʻohālikelike i ka noi a kākoʻo i kāna kaulahao lako. No laila, e kūʻai ʻia ka iPhone 15 Pro ma kahi o $300 ma mua o ka iPhone 15 maʻamau, aʻo ka iPhone 15 Pro Max e kūʻai ʻia ma kahi o $400 ma mua o ka iPhone 14 Plus.

Hiki i kēia mau ʻokoʻa kumukūʻai ke noʻonoʻo ʻelua mau mea hoʻonui, akā ʻimi ʻo Apple e hoʻonui i kāna kumukūʻai kūʻai maʻamau e hoʻopau i ka hāʻule holoʻokoʻa o ka mākeke kelepona. Ke ʻike ʻia nei inā kūpono ka hoʻonui ʻana a me ka piʻi ʻana o ke kumukūʻai a inā paha e manaʻo nā mea kūʻai aku i nā iPhones hou e pono ai ka hoʻopukapuka. Hoʻomaka ʻia ka Apple Event ma ka lā 12 Kepakemapa.

