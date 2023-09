Loaʻa iā Apple iPhone 14 ka uku hoʻemi nui ma ke kūʻai aku ʻo Flipkart

Hōʻuluʻulu manaʻo: Ua hōʻemi ʻo Apple i ke kumukūʻai o kāna mau hiʻohiʻona iPhone kahiko ma hope o ka hoʻomaka ʻana o ka Apple iPhone 15 hou. ʻO ka Apple iPhone 14, ka mea i loaʻa mua i ka hoʻokipa ʻoluʻolu ma muli o kāna mau mea like me ka iPhone 13, loaʻa i kēia manawa ma kahi kumukūʻai nui ma ke kūʻai aku ʻo Flipkart. Hōʻike ka iPhone 14 i kahi hōʻike 6.1-inch Super Retina XDR, kahi hoʻonohonoho ʻelua-kamera, a hoʻohana ʻia e ka chipset like me ka iPhone 13 me nā cores hou. Kūʻai mua ʻia ma Rs 79,900, hiki ke kūʻai ʻia ka iPhone 14 no Rs 27,899 i ke kūʻai aku ʻo Flipkart ma hope o ka hoʻemi ʻana o Rs 40,100. Eia kekahi, hiki i nā mea kūʻai ke loaʻa i kahi Rs 4000 hou aku ma ka HDFC Bank debit card EMI a me nā kālepa kāleka hōʻaiʻē, e lawe ana i ke kumukūʻai i Rs 63,999. Ke hāʻawi nei ʻo Flipkart i nā kuʻikahi kūʻai aku a hiki i Rs 36,100 i ke kūʻai ʻana i nā kelepona kahiko, e hopena i ke kumu kūʻai hope o Rs 27,899. ʻO ka hoʻomaka ʻana o ka iPhone 15 series hou e hōʻike ana e loaʻa koke ka Apple iPhone 14 i kahi hōʻemi kumu kūʻai ma nā hale kūʻai Apple mana. Eia nō naʻe, no ka poʻe e ʻimi nei e kūʻai i ka iPhone 14 ma ke kumukūʻai maikaʻi loa, ke kūʻai aku nei ʻo Flipkart i kahi manawa kūpono.

ʻO ka Apple iPhone 14, me kāna mau hiʻohiʻona i hoʻonui ʻia a hoʻemi ʻia ke kumukūʻai, hāʻawi i kahi koho maikaʻi ma waena o ka Apple iPhone 14 series, e pili ana i ka iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, a me iPhone 14 Pro Max. He mea nui ia e hoʻomaopopo i ka loaʻa ʻana o kēia hāʻawi haʻahaʻa no ka manawa palena ʻole ma Flipkart, e hana ana i kahi manawa kūpono e loaʻa ai ka iPhone 14 ma ke kumukūʻai kūpono loa. Me kāna mau mana kāmela kiʻekiʻe, chipset ikaika, a me ka hōʻike immersive, ʻo ka iPhone 14 kahi koho hoʻohiki no ka poʻe leʻaleʻa. E hoʻomanaʻo i ka loaʻa ʻana o ka HDFC Bank hāʻawi a me nā uku hoʻololi mai Flipkart e hoʻohui hou i ka waiwai i kēia kuʻikahi.

Sources:

– Kūʻai Flipkart

- Hale kūʻai kūhelu Apple