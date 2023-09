Ua hōʻea ʻo Apple Glasgow Store i ka ʻaelike uku ma hope o ka hui ʻana

Ua loaʻa i ka hale kūʻai Apple ma Glasgow, Scotland, kahi ʻaelike uku me ka hui ma hope o kona hui ʻana. I Nowemapa, ua koho ka poʻe limahana ma ka hale kūʻai i ke koho ʻana i ka UK trade union GMB e pani iā ​​​​lākou. Ua hoʻolaha ka Apple Retail Workers Union i ka hōʻole ʻana o nā limahana i ke kumu hoʻohālike uku o Apple a ua hoʻopaʻa ʻia i nā hoʻonui uku liʻiliʻi a me ka uku no nā lālā āpau. Eia hou, e pōmaikaʻi ka hapa nui o nā limahana mai ka uku hoʻomaikaʻi, me ka nui o ka loaʻa ʻana o ka piʻi 7%.

Hōʻike nā kūkākūkā kūleʻa i nā pono o ka loaʻa ʻana o kahi uniona, e like me ka Apple Retail Workers Union. Ua hiki iā lākou ke hoʻolilo i ke kumu hoʻohālike uku o Apple i ʻoi aku ka maikaʻi a me ka liʻiliʻi o ka hilinaʻi ʻana i nā metric arbitrary. ʻO ka hale kūʻai ʻo Apple Glasgow ka mea mua ma UK e hoʻohui a hoʻokumu i kona kūlana ma ke ʻano he hui unionized i ʻike ʻia ma Pepeluali, ma hope o ka loaʻa ʻana o kahi ʻaelike me Apple.

He mea kūpono ke haʻi aku ua kūʻē ʻo Apple i ka hoʻokumu ʻana o nā uniona i kāna mau hale kūʻai kūʻai. Ua ʻike ka National Labor Relations Board ma US i ka hewa o ka hui i nā hana kūʻē i ka uniona. ʻO ka hoʻoholo e hui pū ʻia ma ka hale kūʻai ʻo Apple Glasgow i alakaʻi ʻia e nā hopohopo no ka mālama ʻole ʻia ʻana o ka uku a me nā pilikia kūlana hana. Ua manaʻo ka poʻe limahana ua mālama ʻole ʻia kā lākou hoʻopiʻi ʻana, me kahi limahana e hōʻike ana i ko lākou hoʻohaʻahaʻa ʻana ma ka hoʻohālikelike ʻana i ka hana o ka hōʻike ʻana i nā pilikia i ka "kākau ʻana i kahi leka iā Santa."

