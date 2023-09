Hoʻokuʻu ʻo Apple i nā mea hou palekana Patching Zero-Day Exploits Targeting Civil Society Organization

Ua hoʻopuka ʻo Apple i nā mea hou palekana no ka hoʻoponopono ʻana i ʻelua mau lā ʻole i hoʻohana ʻia e kūʻē i kekahi lālā o kahi hui hui kīwila ma Wakinekona DC Ua ʻike ʻia nā nāwaliwali e Citizen Lab, kahi hui kiaʻi pūnaewele e noiʻi ana i nā polokalamu ʻino aupuni.

ʻO kekahi o nā mea hoʻohana i ʻike ʻia ʻo ia ka nāwaliwali zero-click, kahi e hiki ai i nā mea hackers ke hoʻopaʻa i nā mea i hōʻeha ʻia me ka malware me ka ʻole o ka launa pū ʻana mai ka mea hoʻohana. Ua hoʻohana ke kaulahao hoʻohana i kēia haʻahaʻa no ka hoʻopuka ʻana i ka polokalamu kino ʻino a NSO Group, ʻo Pegasus. Ua ʻike nā mea noiʻi ma Citizen Lab e hiki i ke kaulahao hoʻohana ke hoʻololi i nā iPhones e holo ana i ka mana hou o iOS me ka ʻole o ka pilina o ka mea i pepehi ʻia.

I ka ʻike ʻana i kēia mau nāwaliwali, ua hōʻike koke ʻo Citizen Lab iā Apple. Ua hoʻokuʻu ka ʻenehana nui i kahi pākuʻi e hoʻoponopono i nā hemahema palekana. Ua hōʻike aku ʻo Apple i ka mahalo iā Citizen Lab no ka hōʻike ʻana i ka hana ʻole o ka lā.

He mea pono ke hoʻomaopopo ʻia ua hoʻopili ʻo Apple i kahi nāwaliwali hou, e hōʻike ana ua ʻike paha ka hui i ka wā e noiʻi ana i ka hana mua. Ua kapa ʻia ke kaulahao hoʻohana ʻo "BLASTPASS" e Citizen Lab, no ka mea e pili ana i ka hoʻohana ʻana iā PassKit, kahi hoʻolālā e hoʻomaʻamaʻa i ka hoʻohui ʻana o Apple Pay i nā polokalamu.

ʻO John Scott-Railton, kahi mea noiʻi koʻikoʻi ma Citizen Lab, i hoʻohālikelike i ka mea nui o nā hui kaiaulu e like me nā ʻōnaehana hoʻolaha mua no ka cybersecurity i kāna tweet. Ua koi ʻo ia i nā mea hoʻohana iPhone āpau e hōʻano hou i kā lākou mau polokalamu e hōʻoia i ko lākou palekana.

I ka manawa o kēia ʻatikala, ʻaʻole i pane ʻo NSO Group i nā noi no ka manaʻo.

I ka hopena, ʻo ka pane wikiwiki o Apple i ka hoʻokuʻu ʻana i nā mea hou o ka palekana e hoʻopaʻa i kēia mau lā zero e hōʻike ana i kā lākou kūpaʻa i ka pale ʻana i kā lākou mea hoʻohana mai nā hoʻoweliweli cyber. He mea koʻikoʻi no nā mea hoʻohana e hoʻohou mau i kā lākou mau mea hana e pale aku ai i nā mea nāwaliwali e kū mai ana.

