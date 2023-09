Ua hoʻonohonoho ʻo Apple e wehe i ka iPhone 15 me ka hoʻonui hou ʻana a me ka USB-C Charging

Ke mākaukau nei ʻo Apple no kāna hōʻikeʻike huahana makahiki kahi i manaʻo ʻia e wehe i ka hanauna hou o iPhones. Hiki mai ka hanana i ka manawa e kū ana ka hui i kahi haʻahaʻa haʻahaʻa o ke kūʻai aku, e hopena i ka hāʻule o kāna kumukūʻai. ʻOiai ʻo kēia, ke ʻimi nei ʻo Apple e hoʻowalewale i nā mea kūʻai aku me nā holomua hoʻonui i kāna iPhone 15 lineup, ka mea e hoʻokomo i nā hiʻohiʻona kumu a me nā mana premium.

Manaʻo ʻia nā hiʻohiʻona iPhone 15 e hōʻike i ka hoʻomaikaʻi ʻana i nā chips, pākaukau, a me nā kāmera. Hiki i nā kumu hoʻohālike ke loaʻa i kahi hoʻolālā hou e hoʻopili ana i ka pale hōʻike "Dynamic Island" o Apple, i hoʻokomo ʻia i nā polokalamu Pro a me Pro Max o ka makahiki i hala. Hōʻike nā lono e hiki ke hele mai nā mana Pro a me Pro Max me kahi lens telephoto-style periscope, e hāʻawi ana i kahi zoom optical 6x. ʻOiai aia kēia ma hope o ka Samsung Galaxy S22 Ultra, e hoʻomaikaʻi nui ʻia ia mai ka hanauna i hala.

No ka hōʻoia ʻana i ka piʻi ʻana o ke kumukūʻai, ke mālama nei ʻo Apple i ke kāmela maikaʻi a me nā mea hoʻonui ʻē aʻe. Hoʻomaka ka iPhone 14 Pro ma $1,000, a ʻo ka Pro Max ma $1,100. Manaʻo ka poʻe loiloi e hiki ke kūʻai ʻia nā hiʻohiʻona iPhone 15 i $ 100 a i $ 200, e hoʻāʻo ana i ka makemake o ka mea kūʻai aku e uku ma ke alo o ka piʻi ʻana o ka post-pandemic.

ʻO kekahi o nā hoʻololi nui i manaʻo ʻia ʻo ka hoʻololi ʻana i ka USB-C charging, kahi maʻamau i hoʻohana nui ʻia i nā polokalamu he nui. ʻO nā kaula awa Uila o Apple, i hoʻokomo ʻia i ka makahiki 2012, ke hoʻopau ʻia nei ma muli o ke kauoha hoʻoponopono ʻEulopa ma 2024. ʻAʻole maopopo ka hoʻololi ʻana i ka USB-C i ka mākeke ʻEulopa a i ʻole ka hoʻonui ʻana i ka honua holoʻokoʻa. Eia nō naʻe, ua laha ʻia nā kelepona USB-C, e maʻalahi ka hoʻololi ʻana no ka hapa nui o nā mea kūʻai aku a hāʻawi i ka wikiwiki wikiwiki a me ka wikiwiki o ka hoʻololi ʻana i ka ʻikepili.

Ma kahi o nā iPhones, hoʻolaha pinepine ʻo Apple i kāna mau smartwatches hou loa i kāna hōʻikeʻike makahiki. Hoʻonohonoho ka hanana i ke kahua no ka hoʻokuʻu ʻana i ka ʻōnaehana hana hou, ʻo iOS 17, e loaʻa ana ma ke ʻano he download manuahi ma hope o kēia mahina. E hoʻolauna ka mea hou i nā hiʻohiʻona e like me ka transcription memo manawa maoli a me ke koho e pane i kahi kelepona ma mua o ka pau ʻana o ka leo leo.

Nā Puna: Associated Press