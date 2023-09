ʻO Apple's Fall iPhone Event: Rumor and Leaks

ʻO ka hanana iPhone hāʻule o Apple e hiki mai ana, i kapa ʻia ʻo "Wonderlust," manaʻo nui ʻia. Manaʻo ʻia ka hanana e hōʻike i ʻehā iPhones hou a me ʻelua mau hiʻohiʻona Apple Watch. ʻO kahi hoʻololi nui e hōʻike ʻia ʻo ia ka hoʻololi ʻana mai nā uila uila i USB-C, e like me nā lula o ka European Union.

ʻO nā iPhones hou, i manaʻo ʻia e kapa ʻia ʻo iPhone 15 a me iPhone 15 Pro, e hōʻike ana i ka nui o ka pale e like me ko lākou mau mua. ʻO nā hiʻohiʻona kiʻekiʻe, iPhone 15 Pro a me iPhone 15 Pro Max, e loaʻa paha i nā hōʻike ProMotion me kahi 120Hz variable refresh rate. ʻO kekahi hoʻololi ʻē aʻe ʻo ka hoʻokomo ʻana i nā awa USB-C, ʻoiai ua lohe ʻia ʻo nā hiʻohiʻona kiʻekiʻe wale nō e loaʻa ka wikiwiki o ka hoʻoili ʻikepili.

ʻO Dynamic Island, ka ʻoki hōʻike i hoʻokomo ʻia i ka iPhone 14 Pro, e manaʻo ʻia e lawe ʻia i nā hiʻohiʻona ʻehā o ka iPhone 15 series. ʻAʻole hūnā wale kēia ʻāpana ʻeleʻele ʻeleʻele ma lalo o ka pahu kiʻi mua a me ka ʻike maka ID akā hōʻike pū kekahi i nā mākaʻikaʻi a me nā hoʻolaha i ka manawa maoli.

I ka ʻōlelo o ka hoʻolālā, hiki i ka iPhone 15 Pro a me Pro Max ke hoʻololi mai nā papa kila kila i nā papa titanium, e ʻoi aku ka ikaika a me ka māmā. Manaʻo ʻia nā bezels thinner, i hoʻokō ʻia ma o kahi kaʻina hana hou i kapa ʻia ʻo low-injection pressure over-molding. Hiki i ka polokalamu pro ke hōʻike i kahi pihi hana, e like me ka Apple Watch Ultra, kahi e pani ai i ka hoʻololi mute kuʻuna.

ʻO ka hoʻonui ʻana i nā kāmela i ka iPhone 15 series e manaʻo ʻia e hoʻokomo i kahi lens periscope hou wale nō i ka hiʻohiʻona Pro Max, e ʻae ana i ka hoʻomaikaʻi ʻana i nā mana zoom optical. Hoʻohui ʻia, e hōʻike paha nā mea i kahi puʻupuʻu wikiwiki aʻe, e like me ka puʻupuʻu 3nm A17 Bionic chip no nā hiʻohiʻona Pro a me Pro Max.

E like me ka Apple Watch Series 9, ʻo ka hoʻololi ʻana i ka mīkini nui i manaʻo ʻia ʻo ia ka hoʻomaka ʻana o ka chip S9, ʻo ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka ʻōnaehana maoli mua mai 2020. ʻOiai ʻaʻole ia e hāʻawi i nā loli koʻikoʻi, ua manaʻo ʻia ka Apple Watch Series 9 hoʻonui paʻa no ka poʻe hoihoi Apple Watch.

E hoʻomaka ana nā kauoha mua no nā hiʻohiʻona iPhone hou i ka Pōʻalima ma hope o ka hanana, me ka loaʻa ākea e hoʻomaka i hoʻokahi pule ma hope. Eia nō naʻe, pono e hoʻomaopopo ʻia e hele mai kēia mau hiʻohiʻona hou me kahi kumukūʻai kiʻekiʻe.

Sources:

- "Engadget" na Cherlynn Low

- "Bloomberg" na Mark Gurman