Hoʻopuka ʻo Social Media Giant X i ke pihi like hou ma mua o ka hanana Wonderlust o Apple

Ua hana ʻo X, i ʻike mua ʻia ʻo Twitter, i kāna pihi Like i ka manawa no ka hanana Wonderlust i manaʻo nui ʻia e Apple. Hoʻonohonoho ʻia ka hanana e hōʻike i nā huahana top-of-the-line, me ka iPhone 15 series, ka Apple Watch series hou, a me AirPods Pro me USB-C.

Ua māhele ʻia ke pihi Like i hoʻololi ʻia i ʻāpana like ma mua o ka hoʻi ʻana i ke ʻano puʻuwai maʻamau. Ua like kēia animation me ka wikiō teaser i hoʻokuʻu ʻia e Apple no ka hanana Wonderlust, e hoʻāla ana i ka manaʻo e pili ana i kahi hui like ʻana ma waena o nā ʻenehana ʻelua.

Wahi a kahi hōʻike e Macrumors, hiki i nā hiʻohiʻona metala i hōʻike ʻia i ka wikiō teaser a Apple i hiki ke hoʻololi i ka mea titanium no nā hiʻohiʻona iPhone 15 Pro a me Pro Max. He mea pono ke hoʻomaopopo ʻia ua hoʻohana ʻo Apple i kēia mau ʻano like me Twitter mai 2020, i ka wā i hoʻolauna mua ʻia ai i ka hanana 'Time Flies'. Eia kekahi, e like me WWDC 2023, ua hoʻokomo ʻo Apple i kahi hashtag Twitter maʻamau me kā lākou hōʻailona hōʻailona no ka hanana Wonderlust.

Manaʻo ka hanana Apple i kēia lā e wehe i ʻehā mau hiʻohiʻona iPhone hou: ka iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, a me ka iPhone 15 Pro Max. I ka pane ʻana i nā lula EU, ua ʻōlelo ʻia ʻo Apple e hoʻololi i ka USB Type-C me ka iPhone 15 series. ʻOiai ʻo nā hiʻohiʻona iPhone 15 maʻamau i kaupalena ʻia ka wikiwiki o ka hoʻopiʻi ʻana me nā kaula i hōʻoia ʻia e Apple, ʻo ka iPhone 15 Pro a me Pro Max e hāʻawi i ka wikiwiki o ka hoʻoili data.

Ma kahi o ka iPhone lineup, ua hoʻolālā ʻo Apple e hoʻokuʻu i nā mea hou i ʻelua o kāna mau laina kiaʻi, ʻo ia ka Apple Watch Series 9 a me ka Apple Watch Ultra. Eia kekahi, aia nā manaʻo e pili ana i ka hoʻokō ʻana o ka USB-C charging no AirPods maʻamau a me AirPods Max i ka wā e hiki mai ana.

Sources:

– Macrumors