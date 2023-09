ʻO Apple Event 2023: ʻO ka iPhone 15 Series hou a me nā mea hou aku e hoʻokuʻu ʻia

Ua mākaukau ʻo Apple e wehe i kāna mau iPhone 15 i manaʻo nui ʻia ma ka hanana Wonderlust i kēia lā. E hoʻoheheʻe ʻia ka hanana mai ke keʻena nui o Apple ma Cupertino a manaʻo ʻia e hōʻike ʻia i kekahi mau hoʻolaha huahana nui, me Apple Air Pods a me nā wati hanauna hou.

ʻO ka huaʻōlelo "winderlust" e pili ana i ka makemake e noho mau i kahi kūlana kupanaha, e like me ka Urban Dictionary. Me he mea lā e makemake ana ʻo Apple e mālama i kāna mau mea hoʻohana i kahi kūlana mau me ka plethora o nā hoʻokuʻu hou i hoʻolālā ʻia no kēia makahiki.

E hōʻike pū ka hanana i nā lā hoʻokuʻu mana no iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10, a me tvOS 17, i hoʻolaha mua ʻia ma ka hanana WWDC 23 o Iune.

ʻO ka mea maʻamau, mālama ʻia ka hanana ʻo Sepatemaba o Apple no ka hoʻokuʻu ʻana i nā hāmeʻa nui, ʻo ia hoʻi ka laina iPhone hou loa. I kēia makahiki, e hoʻokomo ka iPhone 15 i ka iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, a me iPhone 15 Pro Max.

ʻO nā kuhi e pili ana i ka iPhone 15 Pro Max

Ua manaʻo kekahi mau manaʻo e hoʻololi hou ʻo Apple i ka iPhone 15 Pro Max ma ke ʻano he "Ultra" ma muli o ke komo ʻana o kahi port charging USB-C. Eia naʻe, ʻike ʻia ʻaʻole hiki kēia hoʻololi i kēia makahiki. Ua kaulana ʻo Apple no kāna mau haʻalulu a hiki ke hana i nā hoʻolaha i manaʻo ʻole ʻia i ka wā o ka hanana.

Pehea e nānā ai i ka iPhone 15 Launch Live?

No ka nānā ʻana i ka hanana kūikawā o Apple's Wonderlust, ʻo ke ala mua ma o ka Apple TV app. ʻOiai ʻaʻole i loaʻa ka papa inoa hanana ma ka app ma mua, hoʻohui pinepine ʻo Apple iā ia i ka lā o ka hanana. E nānā i ka papa inoa o ka hanana ma ka lā o ka hanana. Hiki ke kiʻi ʻia ka Apple TV app ma nā ʻano mea like ʻole, e ʻae ana i nā mea hoʻohana e hoʻolohe i ka hoʻohana ʻana i kā lākou punahele streaming punahele.

