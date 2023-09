Ua wehe ʻo Apple i ka iPhone 15 a me iPhone 15 Pro hou ma Wonderlust Event

Ua hoʻolaha hou ʻo Apple i kāna mau hoʻohui hou i ka iPhone line-up, ka iPhone 15 a me iPhone 15 Pro, ma kāna hanana "Wonderlust" i manaʻo nui ʻia i mālama ʻia ma Kaleponi. Ma ka ʻaoʻao o kēia mau kelepona hou, ua hoʻolauna pū ʻo Apple i kahi Apple Watch Series 9 i hoʻonui ʻia a me kahi wati akamai Ultra premium i hoʻonui ʻia.

ʻO kahi hoʻololi koʻikoʻi i nā hiʻohiʻona iPhone hou ʻo ia ka hoʻololi ʻana o ke kelepona Lightning kahiko o Apple me ka ʻenehana USB-C no ka hoʻouka ʻana. Ke manaʻo nei kēia hoʻololi e hāʻawi i nā mea hoʻohana i kahi ʻike maʻalahi a maʻalahi hoʻi.

Ma kahi o kēia, ke kaena nei ka iPhone 15 a me iPhone 15 Pro i nā kāmela i hoʻomaikaʻi ʻia a me nā kaʻina hana hoʻomaikaʻi, e hoʻohiki ana i nā mea hoʻohana i kahi hoʻomaikaʻi koʻikoʻi e pili ana i ke kiʻi a me ka hana holoʻokoʻa.

He mea koʻikoʻi ka manawa o kēia hanana no Apple, ʻoiai ke alo nei i nā pilikia e like me ka pāpā ʻana i nā limahana aupuni ma Kina mai ka hoʻohana ʻana i nā iPhones. ʻO kēia pāpā, me ka emi ʻana o ka noi kelepona ma ka honua holoʻokoʻa, ke hāʻawi nei i kahi manawa koʻikoʻi no Apple e hōʻoia i kona kūpaʻa a me ka hana hou i ka mākeke hoʻokūkū hoʻokūkū.

Me ka hoʻolauna ʻana o ka iPhone 15 a me iPhone 15 Pro, manaʻo ʻo Apple e hopu i nā mea kūʻai aku me kāna mau holomua ʻenehana hou a me nā hiʻohiʻona ʻoki. ʻO ka hanana Wonderlust kahi kahua no Apple e hōʻike i kāna kūpaʻa i ka hāʻawi ʻana i nā ʻike mea hoʻohana kūikawā.

ʻO ka holoʻokoʻa, ʻo ka wehe ʻana o nā huahana hou a Apple e hoʻopuka i nā manaʻo hoihoi no nā mea hoʻohana, e hoʻohiki ana i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka hana a me ka hana ma nā kelepona ʻelua a me nā mea lole. Ke hoʻomau nei ka ʻenehana nui i ka pana ʻana i nā palena o ka hana hou, e ʻike ʻia pehea e hoʻohālikelike ai kēia mau mea hou i ka wā e hiki mai ana o ka Apple kaiaola.

