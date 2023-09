Ke hoʻolauna nei i ka iPhone 15 Pro: Ke wehe nei i kā Apple Flagship Smartphone hou loa

I ka hanana Apple i manaʻo nui ʻia i ka makahiki 2023, ua hoʻopau hope ka ʻenehana nui i kāna kelepona poʻomanaʻo hou - ʻo ka iPhone 15 Pro. Hoʻopaʻa ʻia ma ka hale kiʻiʻoniʻoni kaulana ʻo Steve Jobs ma Apple Park, Kaleponi, ua hōʻike kēia hanana i nā hiʻohiʻona ʻokiʻoki a me nā holomua a Apple i hoʻopili ai i kā lākou polokalamu hou loa.

Ma kahi ʻāpana o ka laina iPhone 15, me ka iPhone 15 a me ka iPhone 15 Plus, ua kū ka iPhone 15 Pro i kona wahi ma lalo o ka iPhone 15 Pro Max kiʻekiʻe. No nā mahina e hiki mai ana i kēia hanana, ua nui nā lono a me nā leaks e pili ana i nā hiʻohiʻona a Apple e mālama wale ai no kā lākou mau hiʻohiʻona Pro, a i kēia manawa ua loaʻa iā mākou nā pane.

ʻOiai e puka mai ana nā kikoʻī e pili ana i ka iPhone 15 Pro, ua hōʻike ʻo Apple i kekahi mau hiʻohiʻona hoihoi e kū ai kēia mea. ʻOiai ʻaʻole i hoʻokomo ʻia i loko o ka ʻatikala kumu, ua haʻi ʻia ka iPhone 15 Pro e hele mai me kahi hoʻolālā nani a nani, kahi hōʻike i hoʻomaikaʻi ʻia me ka ʻenehana ProMotion no ka ʻōwili maʻalahi, a me nā mana kāmela i hoʻonui ʻia no nā kiʻi kupaianaha a me nā wikiō.

Ua kali nui ka Apple enthusiasts a me tech enthusiasts i ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o ka iPhone 15 Pro, ʻoiai ua hoʻohiki ʻo ia e lilo i mea hoʻololi pāʻani i ka honua o nā smartphones. Me kāna hana ikaika, nā hiʻohiʻona hou, a me ka hoʻolālā nani, ʻo kēia hoʻohui hou loa i ka laina iPhone e hoʻokiʻekiʻe i ka pae no ka mea hiki ke hāʻawi ʻia e kahi kelepona hae.

E like me nā manawa a pau, ʻo ka hoʻolaʻa ʻana o Apple i ka ʻike mea hoʻohana a me ka hoʻohui ʻana me kā lākou kaiaola polokalamu e manaʻo ʻia e lilo i kumu nui o ka iPhone 15 Pro. Hiki i nā mea hoʻohana ke nānā i mua i kahi interface maʻalahi a intuitive, me nā holomua hou loa i ka ʻoiaʻiʻo hoʻonui a me ka aʻo mīkini.

ʻOiai ke kali nei mākou i nā kikoʻī hou aku e pili ana i ka iPhone 15 Pro, ua ola maoli ka hanana ʻo Apple's Wonderlust i kāna hype, e kūkulu ana i ka kali no ka mea e hiki mai ana. E hoʻomau no nā mea hou aʻe e pili ana i kēia mea hoihoi hou.

- Apple Event 2023: Ua pau ka kali ʻana i ka wehe ʻana o Apple i ka iPhone 15 Pro ma kāna hanana Wonderlust i mālama ʻia ma Steve Jobs Theatre ma Apple Park, Kaleponi.

Nā wehewehena:

- iPhone 15 Pro Max: ʻO ka hiʻohiʻona kiʻekiʻe loa i ka lineup iPhone 15 o Apple.

- ʻenehana ProMotion: ʻO kahi hiʻohiʻona e hiki ai i kahi ʻike ʻōwili maʻalahi ma ka hōʻike o ka hāmeʻa.

– Hoʻonui ʻia ka ʻoiaʻiʻo: ʻenehana e uhi ana i ka ʻike kikohoʻe ma ka honua maoli, e hoʻonui ana i ka ʻike o ka mea hoʻohana i ko lākou puni.

- Ke aʻo ʻana i nā mīkini: He kahua o ka ʻepekema kamepiula e kālele ana i ka hana ʻana i nā algorithm e hiki ke aʻo a hana i nā wānana a i ʻole nā ​​​​hoʻoholo ʻana me ka hoʻolālā ʻole ʻia.

