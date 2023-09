Hoʻolaha ʻo Apple i nā hiʻohiʻona iPhone hou a me nā mea hou aku ma Keynote Event

Ke mākaukau nei ʻo Apple e hōʻike i kāna laina hou o nā hiʻohiʻona iPhone i ka wā o kāna hanana kī nui i manaʻo ʻia, i kapa ʻia ʻo "Wonderlust." Hoʻonohonoho ʻia ka hanana no ka Pōʻalua ma 10 AM PT a e hoʻoheheʻe ʻia ʻo ia no ka poʻe lehulehu ma ka honua holoʻokoʻa. Me nā iPhones hou, hiki iā Apple ke wehe i kahi Apple Watch hou a hāʻawi i nā mea hou i ka headset Vision Pro VR e hiki mai ana.

Hōʻike nā lono e hoʻolauna ʻo Apple i ʻehā mau hiʻohiʻona iPhone e hiki mai ana: ka iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, a me iPhone 15 Pro Max. ʻO ka mea nui, ua manaʻo ʻia nā hiʻohiʻona "Pro" e loaʻa i kahi hoʻololi mai nā papa kila kila i nā papa titanium māmā a lahilahi. ʻOiai aia nā manaʻo e pili ana i ke ʻano o ka nānā ʻana, e mālama ʻia nā kikoʻī a hiki i ka hālāwai kūkā.

ʻO kahi hoʻololi koʻikoʻi a Apple e hoʻolaha ai ʻo ia ka hoʻololi ʻana mai kāna port Lightning proprietary i ka port USB-C i hoʻohana nui ʻia. Ke alakaʻi ʻia nei kēia hoʻololi e nā lula EU a hiki ke loaʻa i nā hopena no ka hana ʻana o nā mea kūʻai aku iPhone me kā lākou mau polokalamu. Ke ʻike ʻia nei pehea e hōʻike ai ʻo Apple a hōʻoia i kēia hoʻololi i kāna mea kūʻai.

Ma kahi o ka hōʻike iPhone, hiki iā Apple ke lawe i ka manawa e wehe i kahi ʻike hou o ka Apple Watch. Loaʻa i ka ʻoihana kahi moʻolelo o ka hōʻoluʻolu ʻana i kāna mea hoʻohana kaulana i kēlā me kēia makahiki, ʻoiai ʻaʻole liʻiliʻi nā kikoʻī e pili ana i ka Apple Watch hou.

Eia kekahi, hiki iā Apple ke hoʻopā pōkole i ka Vision Pro, kāna poʻo ʻoiaʻiʻo maoli i manaʻo nui ʻia. Me ka hanana iPhone e huki ana i ka nui o ka nānā ʻana, ʻaʻole ia he mea kupanaha inā hāʻawi ʻo Apple i nā mea hou i ka holomua o ka Vision Pro ma mua o kona hoʻomaka ʻana i ka makahiki aʻe.

No ka nānā ʻana i ka livestream o ka hanana keynote, hiki i nā mea nānā ke komo pololei iā ia ma ka pūnaewele Apple official a ma o YouTube paha. Loaʻa ka hanana ma ke kahawai ola o YouTube, a e hōʻike ka Apple TV app i ka hanana ola a me nā mea ma mua no ka poʻe makemake e hoʻohana iā Apple TV.

Me ka wehe koke ʻana o nā hiʻohiʻona iPhone hou, nā mea hou i ka Apple Watch, a me nā ʻike e pili ana i ka hoʻomohala ʻana i ka headset Vision Pro VR, ua hoʻohiki ka hanana nui o Apple i kahi hōʻikeʻike hoihoi o nā mea hou a me nā makana a ka hui.

