Hoʻolaha ʻo Apple i nā hiʻohiʻona iPhone hou a me nā mea hou e hiki ai iā Apple Watch a me Vision Pro ma Keynote Event

Hoʻonohonoho ʻia ʻo Apple e wehe i kāna laina hou o nā hiʻohiʻona iPhone i ka wā o kāna hanana keynote "Wonderlust". Ua ʻōlelo ʻia ka ʻenehana nui e hoʻolauna i ka hanauna hou o iPhones, me ka iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, a me iPhone 15 Pro Max. ʻO ka hauʻoli, hiki iā Apple ke koho i nā papa titanium ma kahi o ke kila kila no kāna mau hiʻohiʻona "Pro", e hopena i nā mea māmā a me nā bezels ʻoi aku ka lahilahi. ʻOiai ʻaʻole ʻike ʻia ka hiʻohiʻona pololei, e hāʻawi ka ʻaha kūkā o Apple i ka ʻike mua o kēia mau hoʻolālā hou.

I ka pane ʻana i nā lula EU, manaʻo ʻia ʻo Apple e hoʻololi i kāna port Lightning proprietary me ka port USB-C maʻamau. Hāʻawi kēia hoʻololi i kahi manawa kūpono no Apple e kamaʻilio ai pehea e hoʻolālā ai e hoʻokele i kēia neʻe a pehea e pane ai nā mea kūʻai aku i kēia hoʻololi.

Ma ka ʻaoʻao o nā hiʻohiʻona iPhone, hiki iā Apple ke lawe i ka manawa e hoʻolauna i kahi ʻano hou o ka Apple Watch. ʻO ka mōʻaukala, hōʻoluʻolu ka ʻoihana i kāna lineup smartwatch i kēlā me kēia makahiki, ʻoiai ʻo nā kikoʻī kikoʻī e pili ana i nā mea hou e hiki mai ana no ka Apple Watch o kēia makahiki.

Eia kekahi, hiki iā Apple ke kūkākūkā i ka Vision Pro i ka wā o ka hanana keynote. ʻOiai ka loaʻa ʻana o ka ʻike liʻiliʻi, manaʻo ka hui e hoʻomaka i kāna headset ʻoiaʻiʻo maoli, ʻo ka Vision Pro, i ka makahiki e hiki mai ana. Ke noʻonoʻo nei i ka manaʻo koʻikoʻi i loaʻa i nā hanana iPhone o Apple, ʻo kēlā me kēia ʻike i kaʻana like e pili ana i ka Vision Pro e hoʻoulu ʻia ka manaʻo no kēia huahana e hiki mai ana.

No ka poʻe makemake e nānā i ka hanana, e hoʻoheheʻe ʻia ʻo Apple i ke kī nui ma YouTube, kahi e hiki ai i nā mea nānā ke komo pololei i ka livestream ma kēia ʻaoʻao. Hiki i nā mea hoʻohana Apple TV ke hui pū me ka hauʻoli ma ka hoʻokuʻu ʻana i ka polokalamu TV a ʻimi i ka ʻāpana "Apple Special Event" e nānā i ka hanana ola a nānā hou i nā kī nui i hala. ʻO kahi ʻē aʻe, hiki i nā poʻe me ka ʻole o Apple TV a i ʻole kahi makemake no YouTube ke hilinaʻi i ka ʻāpana ʻo Apple Events o ka pūnaewele Apple e hoʻoheheʻe i ka hanana i kā lākou polokalamu punahele, me Safari, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, a me Google Chrome.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, hoʻohiki ka hanana nui a Apple e hāʻawi i kahi ʻano o nā hoʻolaha hoihoi, e hōʻike ana i nā hiʻohiʻona iPhone hou loa, nā mea hou e hiki ai i ka Apple Watch, a me nā ʻike i ka Vision Pro i manaʻo nui ʻia.

Nā wehewehena:

- ʻO ke awa uila: He awa pili pono i hoʻomohala ʻia e Apple no kāna mau polokalamu kelepona.

- ʻO ke awa USB-C: He mea hoʻohui maʻamau i hoʻohana nui ʻia e hiki ai i ka hoʻoili ʻikepili wikiwiki a me ka hiki ke hoʻouka.

- Nā papa Titanium: ʻO ka mea hoʻolālā e hoʻopuni ana i nā ʻaoʻao o ka iPhone, i kēia hihia e haku ʻia me ka titanium, e hāʻawi ana i ka lōʻihi a me ka hōʻemi kaumaha.

