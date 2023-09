Hoʻonohonoho ʻo Apple e hoʻolaha i nā hiʻohiʻona iPhone hou ma "Wonderlust" Keynote

Ke mākaukau nei ʻo Apple e wehe i kāna laina hou loa o iPhones i ka wā o kāna hanana kī nui "Wonderlust". Hoʻolālā ʻia ka hanana i ka Pōʻalua ma 10 AM PT, a hiki i nā mea hoihoi Apple a puni ka honua ke nānā i ka hoʻolaha ola.

Wahi a nā lono, manaʻo ʻia ka ʻenehana nui e hoʻolauna i ʻehā mau hiʻohiʻona iPhone hou: ka iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, a me iPhone 15 Pro Max. ʻO ka mea nui, aia ka manaʻo e hiki i nā hiʻohiʻona "Pro" ke hōʻike i kahi pahu titanium ma kahi o ke kila kila. Hiki i kēia hoʻololi ke hopena i nā mea māmā a me nā bezels pale ʻoi aku ka lahilahi, e hāʻawi ana i nā mea hoʻohana i kahi ʻike iPhone ʻokoʻa.

Eia kekahi, ua hoʻonohonoho ʻia ʻo Apple e hoʻokō i nā lula EU ma ka hoʻololi ʻana i kāna awa Lightning proprietary me ka port USB-C i hoʻohana nui ʻia. Ke ʻike ʻia nei pehea e hōʻike ai ʻo Apple i kēia hoʻololi a pehea e pane ai nā mea kūʻai aku i ka loli.

Ma kahi o ka iPhone lineup, hiki iā Apple ke wehe i kahi ʻike hou o kāna Apple Watch kaulana. Hoʻonui pinepine ka ʻoihana i kāna mea hiki ke hoʻohana i kēlā me kēia makahiki, ʻoiai ʻaʻole liʻiliʻi nā kikoʻī e pili ana i ka Apple Watch hou i kēia manawa.

Hiki i ka hanana nui ke hāʻawi i kahi kahua no Apple e kūkākūkā pōkole ai i kāna Vision Pro e hiki mai ana, kahi headset virtual reality (VR) i manaʻo ʻia e hoʻokuʻu ʻia i ka makahiki aʻe.

No ka nānā ʻana i ke kahawai ola o ka hanana, hiki i nā mea nānā ke hoʻolohe pololei ma kēia ʻaoʻao ʻoiai e hoʻoheheʻe ana ʻo Apple i ka hālāwai kūkā ma YouTube. Hiki i nā mea hoʻohana Apple TV ke komo i ka polokalamu TV a hoʻokele i ka ʻāpana "Apple Special Event" e hoʻoheheʻe i ka hanana ola a nānā hou i nā hanana mua. Eia kekahi, ʻo ka poʻe ʻaʻohe Apple TV a i ʻole makemake e hoʻohana ʻole i ka YouTube hiki ke hoʻoheheʻe i ka hanana ma o ka ʻāpana Apple Events ma ka pūnaewele mana o Apple. Ua kūpono kēia hānai wikiō me nā polokalamu kele pūnaewele nui a pau, me Safari, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, a me Google Chrome.

