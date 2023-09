iPhone 15 Series: Kumukuai, Hoʻonui, a me nā lono

Hoʻomaka ʻo Apple e wehe i kāna laina iPhone 15 ma ka hanana "Wonderlust" i kēia lā, a ua nui nā leaks a me nā lono e pili ana i ke kumukūʻai o nā hiʻohiʻona iPhone 15 Pro. Wahi a kēia mau kumu, ʻike nā iPhone 15 Pro a me iPhone 15 Pro Max i ka piʻi nui o nā kumukūʻai i hoʻohālikelike ʻia i nā hiʻohiʻona o ka makahiki i hala. Manaʻo ʻia ka iPhone 15 Pro Max e loaʻa i ke kumukūʻai kiʻekiʻe loa.

Hōʻike nā lono e hoʻokuʻu ʻia nā ʻano hoʻohālike vanilla iPhone 15 a me iPhone 15 Plus ma ke kumukūʻai like me ko lākou mau mua, akā hōʻike kekahi mau hōʻike e hiki ke piʻi i ke kumukūʻai marginal. Ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, ua ʻōlelo ʻia ka iPhone 15 Pro Max e loaʻa i ka piʻi kumukūʻai kiʻekiʻe loa ma ka ʻaoʻao o ka hoʻonui nui loa, e loaʻa ana kahi lens kāmela periscope-style a me kahi chassis titanium.

Hōʻike ka ʻike hou mai Macrumors ʻaʻole e piʻi ke kumukūʻai no nā hiʻohiʻona non-pro iPhone 15. ʻO ke kumu hoʻohālike o ka iPhone 15 e manaʻo ʻia e hoʻomaka ma $799, ke kumukūʻai like me ka iPhone 14 i ka makahiki i hala. Ma India, ua hoʻonoho ʻia ke kumu kūʻai kumu hoʻohālike ma Rs 79,900, a e mau paha ia i kēia makahiki.

Ua ʻōlelo ʻia nā hiʻohiʻona iPhone 15 Pro e hōʻike i nā hoʻonui hoʻolālā e like me nā bezels thinner a curved, a me kahi pahu titanium hou e hoʻololi i ka chassis stainless steel. Aia nā lono o kahi pihi "mute" i hoʻolālā hou ʻia e hiki ke lawelawe ma ke ʻano he pihi Action e like me ka Apple Watch Ultra. Hiki i kēia hoʻololi ke hoʻololi i ke pihi ʻaoʻao i ʻike ʻia ma nā hanauna iPhones mua.

Manaʻo ka iPhone 15 Pro e ʻike i ke kumukūʻai o $ 100, e hoʻomaka ana ma $ 1099 ma US. Hiki i kēia ke alakaʻi i ke kumukūʻai o ka liʻiliʻi o Rs 10,000 ma India. Ua ʻōlelo ʻia ka super-premium iPhone 15 Pro Max i ke kumukūʻai kiʻekiʻe loa, me ke kumu kūʻai hoʻomaka o $1299 ma US.

Sources:

– Macrumors

- Mea hana hihia iPhone kaulana ʻo Spigen