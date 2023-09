Hōʻike ʻo Apple i ka Apple Watch Series 9 hou me nā hiʻohiʻona i hoʻonui ʻia

Ua mālama ʻo Apple i kāna hanana i manaʻo nui ʻia i kēia lā, e hoʻolauna ana i kahi ʻano o nā makana lako hou. ʻO ka mea koʻikoʻi o ka hanana ʻo ia ka wehe ʻana o ka mea hou loa i kā lākou lineup hiki ke hoʻohana ʻia, ka Apple Watch Series 9.

Hoʻohana ʻia ka smartwatch hou e ka chip S9 ʻokiʻoki, kahi e hoʻonui ai i ka 60% o ka hoʻokō a me ka 30% wikiwiki GPU i hoʻohālikelike ʻia i kona mua. ʻO Deidre Caldbeck, ka luna o Apple Watch Product Marketing, i kapa ʻia ʻo ia ʻo "ka puʻupuʻu kiaʻi ikaika loa."

ʻO kekahi o nā hoʻomaikaʻi koʻikoʻi i ka Series 9 ka hoʻonui ʻia ʻana o ka dictation, i hoʻonui ʻia a hiki i 25%. ʻO kēia hoʻomaikaʻi e hana i nā kauoha leo a me nā pilina me Siri i ʻoi aku ka maʻalahi no nā mea hoʻohana.

Hōʻike ka Series 9 i kekahi mau hiʻohiʻona hou. Hiki i nā mea hoʻohana ke komo i ka ʻikepili olakino me Siri, e ʻae ana i ka nānā pono ʻana i ko lākou olakino a maikaʻi. ʻO kekahi hiʻohiʻona i kapa ʻia ʻo Name Drop e hiki ai i nā mea hoʻohana ke kaʻana like i ka ʻike pilikino me nā mea hoʻohana ʻē aʻe i loaʻa iā Apple Watch Series 9. Eia kekahi, ʻo ka hiʻohiʻona Double Tap e hiki ai i nā mea hoʻohana ke hoʻomalu i nā hana o ka wati ma ke kaomi ʻana i ka manamana lima a me ka manamana lima ma ka lima a lākou e ʻaʻahu ai. kiai.

Ua pāpālua ʻo Apple i ka ʻōlinolino o ka hōʻike, e hōʻoia ana i ka ʻike maikaʻi ʻana i ka mālamalama o ka lā. ʻO kekahi hoʻohui kūpono ʻo ia ka hiki ke ping pololei i kāu iPhone mai ka wati, e maʻalahi ke ʻimi i kāu kelepona ke nalowale.

I nā nūhou ʻē aʻe, aia nā manaʻo a me nā ʻōlelo aʻoaʻo e hele mai ka iPhone hou loa me kahi konohiki USB-C. ʻOiai ʻaʻole i hoʻokūpaʻa ʻia kēia, nā kumu hoʻolako kaulahao a me nā hōʻike hou e hōʻike ana e hana paha ʻo Apple i ka hoʻololi. E wehe ana kēia hoʻololi i ka wikiwiki o ka hoʻopaʻa ʻana a me ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka hoʻohālikelike ʻana me nā polokalamu USB-C ʻē aʻe.

Hōʻike kēia mau hoʻolaha hoihoi mai ka hanana a Apple i ko lākou kūpaʻa e hoʻokau i nā palena o ka ʻenehana, e hāʻawi ana i nā huahana hou e hoʻonui ai i ka ʻike mea hoʻohana.

Sources:

- Apple Watch Series 9: [hoʻokomo kumu]

- USB-C no nā lono iPhone: [hoʻokomo kumu]