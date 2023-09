ʻO ka mea kūʻai aku ʻo Apple ʻo Foxconn e moku i hana ʻia ma India iPhone 15, e hoʻonui ana i ka hana ʻana ma waho o Kina

Ua hoʻonohonoho ʻo Apple mea hoʻolako ʻo Foxconn e hoʻomaka i ka hoʻouna ʻana i ka Made in India iPhone 15 i nā pule wale nō ma hope o ka holo ʻana o nā kelepona mai nā hale hana Kina. ʻO kēia neʻe ʻana e Apple he ʻāpana o kahi hoʻolālā multiyear e hoʻololi i kāna hana ʻana ma waho o Kina a hōʻemi i nā nāwaliwali o ke kaulahao. ʻAʻole ʻo ka hui ʻana o iPhones ma India e kōkua wale iā Apple e hoʻonui i kāna mau hana hana akā e hoʻēmi i ka maopopo ʻole o ke kālepa i hoʻokumu ʻia e nā haunaele ma waena o Wakinekona a me Beijing.

ʻO ka hale Foxconn ma Sriperumbudur, Tamil Nadu, e hana koʻikoʻi i ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i ka hoʻouna ʻana i nā ʻāpana iPhone hou loa. Eia nō naʻe, ʻo ka hana ʻana o iPhone 15 ma India e hilinaʻi ʻia i ka loaʻa ʻana o nā ʻāpana, i kumu mua ʻia ma o ka lawe ʻana mai, a me ka hoʻonui ʻana i nā laina hana ma ka hale Foxconn kokoke i Chennai.

Ma waho aʻe o Foxconn, nā mea hoʻolako Apple ʻē aʻe e hana ana ma India, e like me Pegatron Corp. a me kahi hale Wistron Corp. e loaʻa koke ʻia e ka Tata Group, e manaʻo ʻia e hoʻomaka i ka hui iPhone 15. E hoʻoikaika hou kēia i ka hana ʻana o Apple ma India.

Hoʻonohonoho ʻia ka iPhone 15 e hoʻokuʻu ʻia i kēia lā ma ka hanana Wonderlust, me nā hoʻolaha ʻē aʻe e pili ana i ka Apple Watch series hou a me Apple AirPods. Manaʻo ʻia nā hiʻohiʻona iPhone 15 a me 15 Plus e hōʻike i kahi aniani i hope a me nā ʻaoʻao alumini, aʻo nā ʻano kiʻekiʻe kiʻekiʻe o Pro e hōʻike ʻia e loaʻa kahi hoʻololi i kahi hoʻolālā titanium, e ʻoi aku ka lōʻihi a me ka māmā.

ʻO ka holoʻokoʻa, ʻo ka hoʻoholo a Apple e hana i nā iPhones ma India he hana hoʻolālā e hoʻololi i kāna kaulahao lako a hoʻemi i kona hilinaʻi iā Kina. Ma ka hoʻonui ʻana i kāna hana ʻana ma waho o Kina, manaʻo ʻo Apple e hōʻoia i kahi lako paʻa a paʻa i kāna mau huahana koʻikoʻi.

